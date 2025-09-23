La Audiencia de Badajoz juzga a un padre por agresión sexual a su hija de 5 años

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga a un varón por agredir sexualmente a su hija de 5 años. Se celebrará en dos sesiones, la primera de ella se está desarrollando en la mañana de este martes y el miércoles este proceso quedará visto para sentencia.

Los hechos que se juzgan ocurrieron hace una década y se denunciaron años después. "Se están juzgando una posible agresión sexual a una menor que en la actualidad tiene 16 años por parte de un familiar muy directo", ha informado Alicia Correa, abogada de la acusación particular. Los hechos ocurrieron cuando la víctima era una niña y de manera "puntual".

Los hechos

Estos hechos que pueden ser constitutivos de delito si finalmente se consideran ciertos fueron descubiertos por "un psicólogo que atendía a la víctima", según afirma la letrada. Algo que se reforzó a posteriori "durante una charla en el colegio sobre sexualidad". Entonces, "a la niña le viene el recuerdo de cuando era pequeña y de los actos que sufrió". Estas agresiones se basaron en "tocamientos". Fue después de esto que la niña, 8 años después de sufrir los tocamientos, denunció a su padre.

Los hechos que se juzgan en Badajoz ocurrieron cuando la víctima era una niña. Concretamente, tenía "entre los 5 y 6 años" y ocurrieron de manera "puntual", según la abogada. La menor ha necesitado asistencia psicológica desde ese momento, ya que según asegura su letrada, "está bastante mal" pese a que la relación entre el acusado y su hija se cortó "hace muchos años".

El juicio

El proceso judicial para este varón se extenderá hasta el miércoles 24. Por la Sala de la Audiencia Provincial de Badajoz pasarán siete testigos de referencia y "otros cinco peritos psicólogos, tres que vienen con la chica, un perito forense y otro de parte", que aporta la defensa.

Durante el proceso, el acusado prestará declaración, al igual que lo hará la víctima y su madre. "Aunque existía una prueba preconstituida -una declaración grabada en vídeo- a fin de no declarar, sus señorías han entendido que debe hacerlo en sede judicial porque ya tiene 15 años y tiene otra madurez".

Precisamente, el fiscal, Diego Yebra, con el fin de protegerla, ha reclamado que desde la Sala se promueva evitar "el contacto visual y entre el acusado con la víctima y su madre". Lo ha pedido en el inicio de la primera sesión durante las cuestiones previas que han aportado cada una de las partes. Esta medida ha sido aprobado por la Sala y han explicado que se adoptarían lo oportuno para cumplir este aspecto.

Las penas

La Fiscalía y la acusación particular solicitan las mismas penas: seis años de privación de libertad, además de las medidas de prohibición de acercamiento y comunicación, la libertad vigilada cuando salga de prisión, una indemnización en concepto de responsabilidad civil y la prohibición de tratar con menores. Este último punto adquiere relevancia porque "el varón trabajaba en un centro de menores del que ha sido apartado", asegura Correa.

La petición de la mencionada pena de cárcel se basa en lo que recogía el Código Penal y estaba en vigor en el momento de los hechos. Los delitos de abuso sexual, como se nombraban entonces, estaban penados con prisión de entre 2 y 6 años. Según la abogada de la acusación particular, "cuando en 2022 cambió con la ley del 'sí es sí' las penas tienen un arco más amplio, de 5 a 10 años". Si todo va conforme se tiene previsto, la jornada del miércoles el juicio estará visto para sentencia.