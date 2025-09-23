El concurso del cartel del Carnaval de Badajoz 2026 otorgará un premio de 1.500 €

El Ayuntamiento de Badajoz ha publicado la convocatoria del concurso para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Badajoz 2026, con el objetivo de fomentar, conservar, promocionar y ensalzar esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de octubre a las 13,00 horas y las obras se podrán entregar en la Concejalía de Ferias y Fiestas en horario de 9,00 a 13,00 de lunes a viernes. También podrán enviarse por correo o mensajería, siempre que la fecha de envío esté dentro del plazo citado anteriormente.

Este certamen se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva y está abierto a la participación de todos los autores, tanto nacionales como extranjeros, sin límite de obras por autor.

El concurso, que cuenta con un primer premio de 1.500 euros, invita a los artistas a presentar sus creaciones para plasmar el espíritu y la tradición del Carnaval de Badajoz, según ha recordado en nota de prensa el consistorio de la capital pacense, junto con que las bases o requisitos pueden ser consultados por los interesados en la convocatoria publicada en la página web oficial del Carnaval de Badajoz.