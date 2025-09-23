Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Badajoz

El concurso del cartel del Carnaval de Badajoz 2026 otorgará un premio de 1.500 €

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de octubre a las 13,00 horas

El cartel ganador del Carnaval de Badajoz recibirá un premio de 1.500 euros.

El Ayuntamiento de Badajoz ha publicado la convocatoria del concurso para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Badajoz 2026, con el objetivo de fomentar, conservar, promocionar y ensalzar esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de octubre a las 13,00 horas y las obras se podrán entregar en la Concejalía de Ferias y Fiestas en horario de 9,00 a 13,00 de lunes a viernes. También podrán enviarse por correo o mensajería, siempre que la fecha de envío esté dentro del plazo citado anteriormente.

Este certamen se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva y está abierto a la participación de todos los autores, tanto nacionales como extranjeros, sin límite de obras por autor.

El concurso, que cuenta con un primer premio de 1.500 euros, invita a los artistas a presentar sus creaciones para plasmar el espíritu y la tradición del Carnaval de Badajoz, según ha recordado en nota de prensa el consistorio de la capital pacense, junto con que las bases o requisitos pueden ser consultados por los interesados en la convocatoria publicada en la página web oficial del Carnaval de Badajoz.

