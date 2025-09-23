El Desembarco de Alhucemas protagoniza una charla en Badajoz

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País acogerá mañana a las 20.00 horas en su sede de la calle San Juan una charla-conferencia a cargo de Jerónimo Naranjo García, doctor en Paz y Seguridad Internacional, titulada: ‘El Desembarco de Alhucemas. 8 de septiembre de 1925. A cien años de una gran victoria’.

La sesión abordará, desde una perspectiva estratégica, este hecho histórico, considerado como uno de los acontecimientos militares más relevantes del siglo XX en España.

En el año en el que se cumple su centenario, el análisis de este episodio permitirá reflexionar sobre su trascendencia política, militar y social en el marco de la historia contemporánea.

Con este acto, la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País continúa reforzando su compromiso con la divulgación histórica y la reflexión cultural, ofreciendo a la ciudadanía un espacio para el conocimiento y el debate en torno a hechos decisivos de nuestro pasado.

La entrada es libre hasta completar aforo.