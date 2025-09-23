Dsayunos cumple un lustro y se regala el martes 30 de septiembre a los lectores

Dsayunos cumple un lustro orientando a los pacenses en la primera comida del día. El próximo martes día 30 de septiembre los lectores de La Crónica de Badajoz podrán hacerse con la más codiciada guía para disfrutar de la Capital del Desayuno, título que se ha ganado a pulso la ciudad del Guadiana gracias a una oferta hostelera inigualable. Dsayunos tiene un formato cómodo, cuenta con un mapa y una exhaustiva descripción de la oferta hostelería de Badajoz para este importante momento del día. Cuenta con el impulso de la Junta de Extremadura y la colaboración de Unicaja.

En sus 88 páginas a todo color, los prestigiosos periodistas Irene Rangel y Luis Rollano han vuelto a indagar a través del género de la entrevista en las principales cafeterías, bares y restaurantes de la ciudad, interesándose por sus suculentos y contundentes platos para comenzar el día con fuerza. A través del género de la entrevista sacan lo mejor de los profesionales hosteleros. Dsayunos puede llevarse en el bolsillo y se confirma con un excelente soporte comercial. Está prologada por Ascensión Martínez Romasanta, directora de La Crónica de Badajoz y cuenta con artículos en profundidad de sus redactores. También es preciso destacar el excelente trabajo de nuestros reporteros gráficos, cuyas fotografía son una invitación a visitar cada uno de los establecimientos. De hecho la guía se abre con un mapa para ir tachando, uno a uno, una vez que se visiten.

Una vez más se han elegido quince establecimientos para ser analizados a fondo. En esta ocasión se trata de La Bodeguita de Tetín, Bar Los Amigos, Bar Orellana, Extretapas, Vintage Coffee, La Despechá, Maruja 2.0, Aquí Se Puede, Cafetería de Río, Cantillana, La Moska, La Nave Airsoft, Moma, Campeón, y Azabache. A estos reportajes le siguen otras diez propuestas y una guía final con gran parte de los establecimientos de hostelería de la ciudad.

