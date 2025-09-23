Las lesiones degenerativas son la causa más común en las consultas de Traumatología

La patología degenerativa articular de cartílago y tendones es la más habitual en las consultas de Traumatología. Así lo asegura el doctor Pedro Soler, nuevo coordinador de este servicio en el Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz. Según explica, en la mayoría de los casos este desgaste articular se debe al sobreuso y a la edad, aunque también hay casos en pacientes jóvenes.

“En su grado más elevado da lugar a la artrosis, la cual conlleva la pérdida del cartílago articular, cuyas células tienen una capacidad de regeneración muy limitada tras la lesión”, explica el doctor Soler. El síntoma más importante de esta enfermedad es el dolor de características mecánicas, es decir, aquel que aumenta con los esfuerzos y las actividades repetitivas y cede con el reposo. “Cuando el dolor interfiera en nuestras actividades cotidianas, perdure en el tiempo y no desaparezca con reposo ni con analgésicos, es recomendable consultar con un especialista”, aconseja.

Una intensa actividad quirúrgica

Más allá de las consultas, el servicio de Traumatología de Quirónsalud Clideba también destaca por el alto volumen de cirugías que realiza cada año: más de 1.500. Entre las intervenciones más frecuentes, el doctor Soler señala las artroplastias de rodilla y cadera (prótesis), seguidas de las artroscopias de grandes articulaciones, principalmente en hombro y rodilla. A estas se suman las cirugías de fracturas y las infiltraciones biológicas.

En opinión del facultativo, el aumento en la demanda de cirugía traumatológica responde a dos factores: “un mayor conocimiento de la población sobre las técnicas de reconstrucción y conservación articular y ligamentaria, y el incremento de la práctica deportiva, que inevitablemente multiplica el número de lesiones”.

Fachada de Hopistal Quironsaludclideba. / QUIRONSALUD CLIDEBA

Un equipo especializado

En la actualidad, el servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Clideba está formado por nueve traumatólogos, cada uno subespecializado en distintos tipos de lesión. Esta diversidad de perfiles permite una interrelación entre disciplinas y, en consecuencia, una mejor calidad de los tratamientos. “La experiencia acumulada hace que el servicio cuente con un equipo muy especializado en este tipo de intervenciones, pudiendo ofrecer a los pacientes una alta calidad asistencial quirúrgica”, destaca el jefe del servicio.

“Uno de los hitos conseguidos es el de tener la capacidad de operar fracturas de cadera y fémur en las primeras 24-48 horas, lo cual mejora la recuperación del paciente y disminuye riesgos asociados”, comenta el doctor Pedro Soler. Este logro, asegura el especialista, es posible gracias a la coordinación del equipo y a la colaboración interdisciplinar dentro del hospital.

Innovación y nuevos retos

El área quirúrgica de Traumatología en el Hospital Quirónsalud Clideba también avanza gracias a la incorporación de nuevas tecnologías. Entre ellas, el especialista Pedro Soler resalta el uso de prótesis más personalizadas y duraderas, diseñadas especialmente para pacientes jóvenes, así como las técnicas de cirugía ligamentaria que reducen la hospitalización y permiten una rehabilitación inmediata. También se han incorporado nuevos materiales y métodos en el tratamiento de fracturas que reducen los tiempos de inmovilización.

De cara al futuro, el doctor Soler se marca como objetivo liderar la transformación digital asistencial que está implementando Quirónsalud. En ese horizonte se sitúan proyectos como la incorporación de inteligencia artificial, la cirugía robótica en prótesis, la endoscopia en columna y la utilización de injertos humanos para reconstrucciones articulares y ligamentosas.