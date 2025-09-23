Suceso
Muere un joven de Olivenza al chocar su vehículo con un caballo en Badajoz
El accidente mortal ha ocurrido de madrugada en la Ex-107, en el kilómetro 5,5, a la altura del Corazón de Jesús
Un joven de 35 años de Olivenza ha perdido trágicamente la vida esta madrugada del martes al atropellar el vehículo que conducía un caballo, que también ha resultado muerto como consecuencia del fuerte impacto.
El grave accidente ha ocurrido a las 5.21 horas en la Ex-107, la carretera que une Badajoz con Olivenza. El vehículo, del que el fallecido era el conductor y único ocupante, chocó contra el animal y posteriormente volcó. El choque mortal se ha producido en el kilómetro 5,5, según ha informado la Guardia Civil. Este punto se encuentra a la altura de la barriada del Corazón de Jesús, en el término municipal de Badajoz.
El cuerpo del fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal. Las diligencias las está instruyendo el equipo de atestados de Badajoz.
La Guardia Civil aún investiga las causas del accidente de tráfico y la presencia del animal en la carretera, donde ha permanecido varias horas en mitad de la calzada, hasta que ha podido ser retirado.
Al lugar de la colisión se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, personal del Punto de Atención Continuada de Urgencias (Puac) de Badajoz y una patrulla de servicio de la Guardia Civil. El equipo del PUAC no ha podido más que certificar el fallecimiento del joven.
