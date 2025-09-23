El PSOE local de Badajoz propone una intervención integral en accesibilidad en la barriada de Santa Engracia

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este martes la moción que defenderá en el pleno del próximo jueves y en la que propone una intervención integral en accesibilidad en la barriada de Santa Engracia-UVA-800, uno de los conjuntos residenciales "más singulares" de la ciudad, con más de 800 viviendas y alrededor de 40 calles.

En este sentido, la concejala socialista Cándida Arce Gómez ha explicado que este barrio arrastra desde hace décadas un "grave problema de accesibilidad universal", con aceras estrechas, desniveles y ausencia de rampas que convierten el tránsito "en una carrera de obstáculos" para personas mayores, con movilidad reducida o familias con carritos de bebé.

"Hablamos de una vulneración de derechos fundamentales que sitúa al barrio en clara desventaja respecto a otros entornos urbanos", ha subrayado, a tenor de esta moción que plantea tres medidas concretas, la primera de ellas un plan de inversión en accesibilidad, consistente en un proyecto integral basado en la experiencia piloto desarrollada en la calle Águila en 2019, con un coste estimado de 6 millones de euros, a financiar con fondos europeos, apoyo autonómico y colaboración público-privada.

En segundo lugar propone la creación de una mesa de diálogo permanente con asociaciones vecinales, fundaciones, representantes municipales, técnicos urbanistas y agentes sociales para planificar, supervisar y garantizar el cumplimiento del plan, y en tercero una campaña de revalorización del barrio, destinada a mejorar la imagen de Santa Engracia-UVA-800, integrarla en la vida de la ciudad y destacar su valor social y urbanístico.

Para Candy Arce, la accesibilidad "no es un lujo, sino un principio básico de igualdad y cohesión social", tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española, a la que el Ayuntamiento de Badajoz está adherido, según ha recordado el PSOE en nota de prensa.

Por último, ha sostenido que actuar en Santa Engracia-UVA-800 "es hoy una obligación moral y una oportunidad estratégica" y que "la viabilidad técnica está probada, la necesidad es urgente y la ciudadanía lo reclama". "Solo falta la voluntad política para garantizar un derecho básico: que todas las personas puedan vivir, desplazarse y disfrutar de su entorno en igualdad de condiciones", concluye.