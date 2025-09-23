Rocío Velasco de Castro habla sobre los estereotipos árabes e islámicos

El ciclo de conferencias que organiza la asociación Amigos de Badajoz en las Casas Consistoriales de la plaza Alta con motivo de la celebración de Almossassa sigue su curso. Mañana, a las 20.00, le llega el turno a Rocío Velasco de Castro, profesora titular de estudios árabes e islámicos de la universidad de Extremadura.

La conferencia, titulada ‘Malentendidos y estereotipos en torno a los conceptos ‘árabe’ e ‘islámico’’, tiene un marcado carácter divulgativo y pretende establecer un diálogo con el público asistente en torno a determinados conceptos y definiciones con los que se sigue caracterizando, y estereotipando en muchos casos, al mundo árabe, ya sea en manuales de historia medieval como en medios de comunicación actuales.

La confusión de la arabidad con la islamidad, además de otras nociones y creencias populares, ha consolidado una serie de imaginarios colectivos que en muchos casos poco tienen que ver con la heterogeneidad de estas sociedades. El propósito, por tanto, es analizar de forma crítica y conjunta, la validez e idoneidad de determinadas expresiones y establecer un marco de reflexión constructiva sobre nuestra propia identidad con la historia y memoria en torno a Batalyaws como referente.

Licenciada en Filología árabe (Universidad de Sevilla), Rocío Velasco de Castro cuenta con un Máster en La España contemporánea en el contexto internacional, un título de Experta profesional en cultura, civilización y religión islámicas y otro de Especialista universitaria en el Magreb contemporáneo, además de un Doctorado en Filología Árabe (Universidad de Sevilla). Esta formación interdisciplinar en Estudios Árabes e Islámicos e Historia Contemporánea se refleja en sus líneas de investigación y publicaciones.

La entrada es libre y gratuita.