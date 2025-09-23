El VIII Cross Solidario de la Guardia Civil alcanza 1.700 inscripciones y mantiene abierto el plazo

Badajoz acogerá el próximo 19 de octubre una nueva edición del Cross Solidario del Pilar, una cita deportiva que alcanza ya su octava edición y que este año destinará toda la recaudación a la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual APROSUBA 3 – Plena Inclusión Badajoz.

Hasta el momento se han inscrito ya 1.700 personas y el plazo continúa abierto hasta el día 13 de octubre. “La verdad es que es una maravilla ver cómo responden no solamente las personas adultas que les gusta salir a correr, sino también cómo los críos se implican, familias enteras, en las distintas modalidades”, ha afirmado el jefe de la comandancia de la Guardia Civil, Manuel Delgado, quien ha recordado que la organización ha fijado en 3.000 el número máximo de inscripciones que podrán formalizarse a través de la web www.chipserena.es por un coste de 9 euros, común para todas las categorías.

El evento, enmarcado dentro de las celebraciones de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, ha sido presentado este martes en la sede de la Fundación CB, con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el general jefe de la Guardia Civil en la región, José Manuel Santiago, el presidente de APROSUBA III, Alejandro Mugiro, el concejal de Deportes, Juan Parejo y en representación de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija.

También han asistido a la rueda de prensa el director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma y el presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez que ha resaltado además del carácter benéfico de la iniciativa, la visibilidad que se le da a la labor que desarrolla APROSUBA 3 en apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, "favoreciendo su inclusión y participación en igualdad de condiciones en la sociedad".

El jefe de la comandancia, Manuel Delgado, durante la presentación de la prueba deportiva en la sede de Fundación CB. / Andrés Rodríguez

La prueba deportiva arrancará a las 11.00 horas y contará con varias modalidades: la carrera absoluta de 8,7 kilómetros, con recorrido por el casco antiguo y el parque del Guadiana, las carreras infantiles, con distancias adaptadas a cada categoría —desde 320 metros hasta 1,1 kilómetros— y una marcha solidaria abierta a todas las edades de 2,5 kilómetros.

"Correr con empatía"

Nació en el año 2016 y desde entonces se han celebrado ya siete ediciones, "consolidándose como una cita deportiva y social de referencia en nuestra ciudad", tal y como ha señalado el general jefe de la Guardia Civil en la región, José Manuel Santiago, quien además ha destacado que esta carrera es una iniciativa que une deporte y solidaridad y “esto refleja el firme compromiso que tiene la Guardia Civil con la inclusión y la visibilidad en el marco de lo que nosotros hemos venido a denominar la responsabilidad social corporativa”.

Este año se presenta bajo el lema ‘Corre con el corazón, avanza por la inclusión’. Un lema que “simboliza la esencia de este evento, correr con generosidad, con empatía y avanzar juntos hacia una sociedad más justa e inclusiva” y que en esta ocasión, se desarrolla en beneficio de APROSUBA III, una asociación que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida y la plena integración de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. “Con la participación de todos, estoy seguro que este evento demuestra que el deporte no solo impulsa la salud y el esfuerzo personal, sino también la solidaridad y la unión, con una causa común”, ha añadido José Manuel Santiago .

Por su parte, el concejal de Deportes, Juan Parejo, ha animado desde la Fundación Municipal de Deportes a todos los pacenses a que corran, a que caminen o a que simplemente saquen su dorsal para obtener “esa camiseta tan bonita que todos los años saca la Guardia Civil y hacer por el centro de la ciudad esa marea verde, una marea solidaria, que practica la famosa ‘DDS’, deporte, diversión en familia y con amigos y solidaridad, mucha solidaridad para ayudar a quienes ayudan a los demás, en este caso, a APROSUBA”.

Parejo ha avanzado que ya tiene su inscripción y que estará allí participando el día 19 de octubre junto a otros compañeros de la corporación municipal. “Creo que hemos conseguido ir concienciando y ya todos los grupos políticos tienen algún concejal que practica deporte, eso es importante, que prediquemos con el ejemplo como hacen los colaboradores y patrocinadores”.

Cabe recordar que los dorsales y camisetas conmemorativas podrán recogerse los días 15, 16 y 17 de octubre en el edificio Siglo XXI-Ibercaja, en horario de mañana y tarde y que el encuentro concluirá con la entrega de premios a partir de las 13.30 horas en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Badajoz.