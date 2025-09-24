La AECC de Badajoz lanza una nueva convocatoria de ayudas dotadas con hasta 132.000 euros por proyecto

La Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz ha celebrado en la mañana de este miércoles una rueda de prensa para poner en valor la importancia de la investigación oncológica, con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer que se conmemora hoy, 24 de septiembre.

En el acto, celebrado en el Rectorado de la Universidad de Extremadura (UEx) en Badajoz, han intervenido el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UEx, José María Carvajal; la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz, Macarena Galindo, y el investigador Javier González Rico.

160.000 euros para investigación

Como ha señalado Macarena Galindo, "este es un día para poner el foco en algo esencial pero que muchas veces no se ve: la ciencia que está detrás de cada avance, de cada tratamiento". Por ello, ha recordado que la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz ha destinado más de 160.000 euros a impulsar la investigación oncológica a través de dos ayudas y se participa activamente en otras dos redes de colaboración nacionales.

Los beneficiarios de estas ayudas, el doctor Javier González y la estudiante María Caballero, han podido desarrollar su labor investigadora en la Universidad de Extremadura. "Estamos muy agradecidos a la Asociación Española Contra el Cáncer por los proyectos que, recientemente, estamos llevando a cabo con ellos", ha comentado el vicerrector José María Carvajal.

Nueva convocatoria de ayudas

Para seguir afianzando esta visión de destinar recursos a una investigación descentralizada que se pueda desarrollar desde la provincia, Badajoz cuenta por segundo año consecutivo con una convocatoria propia dentro del programa 'Ayudas a Talento AECC'. Se trata de un programa destinado a apoyar a investigadores en cáncer en diferentes etapas de su carrera y que este año se ofrece tanto en Cáceres como en Badajoz. Las ayudas abarcan desde prácticas de laboratorio para estudiantes universitarios hasta contratos predoctorales y postdoctorales, así como apoyos específicos para profesionales clínicos que quieran incorporar la investigación a su labor asistencial. "El objetivo es claro: que el talento no tenga que irse fuera para poder investigar", ha recalcado la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Badajoz.

Ha sido el propio investigador, Javier González, quien ha comentado más en detalle los proyectos específicos que se están desarrollando actualmente, agradeciendo la oportunidad de poder ser uno de los investigadores receptores de estas ayudas. "Desde 2022 esta labor no ha hecho más que crecer gracias a la estrecha colaboración de la Asociación con los grupos de la Universidad, que está fomentando un pequeño tejido investigador que antes no existía y ahora sí, por eso estamos muy contentos de lo que estamos consiguiendo", decía.

Mesas informativas

En el marco del Día Mundial de la Investigación en Cáncer voluntarios de toda la provincia van a participar en distintas actividades con el objetivo de visibilizar la importancia de la investigación en cáncer, una labor fundamental para poder alcanzar el reto de superar el 70% de supervivencia en 2030.

Para ello, se han dispuesto mesas informativas en Badajoz, Mérida, Montijo, Villanueva de la Serena, Don Benito, Zafra, Jerez de los Caballeros y Azuaga, todas ellas en puntos estratégicos como centros de salud, institutos y edificios universitarios.

Los viandantes podrán interactuar en un panel dinámico donde escribir en bocadillos de diálogo en qué creen ellos que se traduce la investigación contra el cáncer. También se entregarán tubos de ensayo que cuentan en su interior con información acerca de los últimos hitos y avances en investigación oncológica.

Además, el viernes 26 de 11:30 a 12:15, con motivo de la Noche Europea de las y los Investigadores, se ha organizado un encuentro digital dirigido a estudiantes de segundo ciclo de secundaria, bachillerato y formación profesional para que el alumnado interesado descubra cómo puede formar parte del mundo de la investigación en cáncer de la mano de dos investigadores.