Arrancan las entrevistas para sustituir a David Sánchez en la Oficina de Artes Escénicas

La Diputación de Badajoz ha iniciado este miércoles las entrevistas para cubir, por libre designación, al nuevo jefe/a de la Oficina de Artes Escénicas, puesto que quedó vacante tras la renuncia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el pasado mes de febrero. En total son 16 los aspirantes admitidos, divididos en dos grupos: los ocho primeros comparecen hoy y el resto lo harán mañana en las dependencias del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de la capital pacense.

Cada entrevista tiene una duración aproximada de 45 minutos y se realiza siguiendo el orden establecido en la convocatoria. Comienzan a las nueve de la mañana y según ha explicado un participante a este medio de comunicación, la institución provincial les ha pedido expresamente confidencialidad y no hacer declaraciones sobre el desarrollo de la prueba. Entre los candidatos hay perfiles que llegan desde distintos puntos del país, como Sevilla y Cáceres, lo que pone de relieve el interés que despierta la plaza.

Entre los nombres destaca el de Cristina de Frutos, directora de orquesta que ya concurrió a la convocatoria de 2017 y que entonces perdió frente a David Sánchez. El resto de aspirantes son Alberto Alpresa, Carlos Federico Álvarez, Miguel Calderón, Alberto Cubero, Luis Miguel García, David Gómez, María Hernández, Pablo Martínez, Remedios Natalia Montañez, Esteban Morales, Antonio Moya, Borja Quintas, Georgina Sala, Erina Sofhia Sanders e Isabel Vacondeus.

Funciones del puesto

Las funciones del puesto, de alta dirección, incluyen la coordinación de las actividades no docentes de los conservatorios Bonifacio Gil y Juan Vázquez, así como la dirección de la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica y la Orquesta de Cámara, o la supervisión de quienes asuman esas direcciones puntualmente.

El inicio de las entrevistas llega en un momento en el que la sombra del caso judicial del exjefe de la Oficina de Artes Escénicas vuelve a estar presente. Este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz confirmó que Sánchez, el líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otros nueve cargos de la institución se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la presunta adjudicación ilegal de esta misma plaza en 2017. Los magistrados consideran que existen indicios suficientes de que el puesto fue creado a medida del músico.

El caso se abrió en 2024 tras la denuncia de Manos Limpias, que acusaba a la Diputación de haber diseñado un procedimiento a medida para incorporar al hermano del presidente. La jueza instructora, Beatriz Biedma, procesó a once personas tras meses de investigación, una decisión confirmada ahora por la Audiencia, que considera que los hechos deben dirimirse en juicio oral.

La Diputación ha tratado de dar continuidad al área de Artes Escénicas tras la renuncia de Azagra (nombre artístico de David Sánchez), en febrero pasado, “de manera unilateral” y antes de que concluyera la instrucción. Desde entonces la plaza estaba vacante, lo que ha obligado a reorganizar la actividad cultural mientras se resolvía la nueva convocatoria.

Será en los próximos días cuando se conozca quién dirigirá a partir de ahora la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial.