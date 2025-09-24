El Ayuntamiento de Badajoz mejora la acústica del Espacio Cultural Santa Catalina

La antigua iglesia de Santa Catalina de Badajoz volverá a mejorar sus prestaciones en los próximos meses. Lo hará a través de una inversión del Ayuntamiento de Badajoz que incorporará un sistema acústico. La partida presupuestaria destinada para ello es superior a los 77.700 euros.

El espacio cultural situado en la plaza de Santa María, en pleno corazón del Casco Antiguo, se inauguró en 2021 después de años de rehabilitación. Este edificio del siglo XVI perteneció a distintas órdenes religiosas como los jesuitas que tuvieron allí el colegio de San Ignacio de Loyola. Este espacio fue la primera sede de la parroquia de Santa María la Real hasta que en 1843 fue trasladada a la iglesia del desamortizado convento de San Agustín, su actual sede.

En 2013 el ayuntamiento compró el inmueble, en 2017 se inició el proceso de restauración, el cual terminó en 2020. Desde entonces, han sido muchas actividades culturales, sociales y musicales. Sin ir más lejos, 13 matrimonios celebraron sus bodas de oro en 2021; también ese mismo año se realizaron visitas guiadas para dar a conocer el inmueble a todos los pacenses; es el escenario en el que se celebra la gala de entrega de los Premios Ciudad de Badajoz o uno de los últimos auditorios musicales que se han habilitado en los últimos años en la capital pacense.

Mejora acústica y eliminación de reverberación

Precisamente, mejorar el antiguo templo como lugar de conciertos ha sido uno de los motivos por los que se ha acometido esta nueva inversión. "El objeto del contrato incluye todo el proceso de adecuación de las instalaciones del Espacio Cultural Santa Catalina para mejorar la acústica del espacio", recoge el pliego técnico del proyecto. Para ello, instalarán un sistema de sonorización y acondicionamiento acústico que absorba la reverberación de la sala. Esta la "provoca la propia arquitectura del edificio".

La inversión contempla las partidas para suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de sonido y también el tratamiento acústico de la sala. Esto va a facilitar que se puedan realizar diversas actividades que se programen en ella "asegurando la calidad y el éxito para el público y participantes".

Una inversión para ahorrar gastos

La intención del ayuntamiento es que este espacio que se usa cada vez más gane en equipamiento: "Se utiliza para exposiciones, para el programa Arteria y para otros muchos actos. Cada vez que se hace un evento se tiene que sonorizar y pagar por ello", comenta José Antonio Casablanca, concejal de Cultura. A esta cuestión económica suma otra muy evidente, "los problemas de acústica y la reverberación". Precisamente, además del sistema acústico que incluye la instalación de una mesa de sonido con ocho canales puntuales, se instalará un sistema de mamparas acústicas. Estas van dirigidas a absorber y bloquear el ruido ayudando a reducir la reverberación y el eco. En total, serán 14 unidades que se dispondrán a lo largo de la sala. Con la misma intención se incorporarán otros 14 tótems acústicos.

Con la inversión que realiza el consistorio, "habrá muchas exposiciones y actos que no cuesten nada. Y otras actividades como visitas guiadas que ganarán en calidad con el nuevo equipamiento porque con un micrófono inalámbrico podrá explicarse el espacio o las obras que se muestren, por ejemplo", explica el concejal.

Reverberación de varios segundos

Para poner en marcha este proyecto, se realizó un estudio acústico preliminar que indicó las deficiencias del local y algunas de las medidas necesarias para mejorar. Entre otros problemas detectados se encuentra el eco que se provoca, que según José Antonio Casablanca "tiene varios segundos de retardo". Algo que hace imposible una actuación sin una dotación técnica.

Cuando este contrato esté resuelto e implementado el sistema en Santa Catalina, el consistorio podrá disponer de este espacio de manera más asidua: "Se podrán hacer muchos más eventos como presentaciones de libros o conferencias que no se hacían para evitar subir los costes", afirma.

También "favorece a los artistas musicales, aunque se han estado realizando actuaciones" al tener un equipo técnico específico será más sencillo para ellos y la sala no perderá espacio para asientos como hasta ahora. Casablanca apunta que los contratos para sonorización y audiovisuales se deberán seguir publicando cuando se requiera una dotación extra como es el caso de la gala de los Premios Ciudad de Badajoz.

La inversión total licitada para esta intervención es de 77.717,8 euros con IVA incluido. La empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de dos meses para incorporar la tecnología indicada al Espacio Cultural Santa Catalina que vuelve a recibir un nuevo impulso para que sea uno de los recintos del Casco Antiguo de Badajoz más utilizados.