Cientos de escolares trabajan en Fundación CB los valores de accesibilidad y de pertenencia al Casco Antiguo de Badajoz

La Fundación CB en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Badajoz (Cocemfe Badajoz) han puesto en marcha este miércoles el proyecto 'Compartiendo espacios, creando barrios'.

Este programa que estará abierto hasta el mes de diciembre va dirigido a los vecinos más pequeños de la ciudad, en concreto, a los alumnos de los centros educativos de la zona centro. En esta primera ocasión, han sido los escolares del colegio General Navarro quienes han inaugurado esta iniciativa.

Trabajando en la igualdad y eliminando barreras

Su puesta de largo ha corrido a manos de Emilio Vázquez, psicólogo de Fundación CB, de Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe Badajoz, y varias de las técnicos de esta federación. Vázquez ha destacado que este proyecto de la fundación "ahonda en valores que funcionan bien en nuestra sociedad como son: el compromiso, el trabajo comunitario, la sensibilidad, la inteligencia emocional...", ha enumerado. En este sentido, ha concretado que "trabajar por la igualdad de oportunidades y la eliminación de barrera, fomentando lo que nos une y eliminando lo que nos separa, es el futuro".

Este proyecto trabaja "por la sociedad y por los conciudadanos" y va encaminado en hacer "una sociedad más justa y más igualitaria", ha definido Emilio Vázquez. Por su parte, Jesús Gumiel ha explicado cómo surgió la idea que se basa, principalmente, en la "pertenencia al barrio". Lo han hecho dirigiéndose a los más jóvenes de la sociedad con un único objetivo que sean sus "aliados". El presidente de Cocemfe Badajoz ha señalado la importancia de que los escolares lleven "lo aprendido a las familias y al entorno más cercano".

Los talleres

Tras la introducción e inauguración de estas jornadas que se desarrollarán durante 12 semanas, los escolares han profundizado en la importancia de "aceptar a todos independientemente de sus capacidades", ha dicho Eva González, técnico de Cocemfe. Ella ha sido la responsable de explicar el motivo de estas charlas y dar a conocer de manera somera algunas de las discapacidades más habituales y la necesidad de aceptarlas en el día a día del colegio.

Varios niños durante uno de los talleres del programa 'Compartiendo espacios, creando barrios' de Cocemfe Badajoz y Fundación CB. / J. H.

Los pequeños han podido ponerse en la piel de personas con discapacidades físicas o sensoriales a través de algunos de los juegos como uno que han llamado 'exprime tus capacidades motoras y sensoriales'. Los niños han tapado sus ojos y han sido guiados por una compañera que, sin venda, indicaba mediante toques en los hombros la dirección en la que ir. O a través de un juego de memoria han descubierto muchos de los monumentos del Casco Antiguo. Los pequeños han disfrutado mucho de estas actividades durante parte de la mañana de este miércoles.

"Trabajar con niños y su educación"

A partir de esta semana, distintos centros educativos de la zona centro de Badajoz, "del Casco Antiguo y sus aledaños" como indican desde Fundación CB, pasarán por el edificio Montesinos 22 para trabajar en los valores indicados. Vázquez ha destacado la importancia de "trabajar con los niños y encaminados a su educación" porque redunda en la sociedad. Esta línea de trabajo, la educación, es una de las que tienen "más marcada en esta fundación".

Jesús Gumiel, ha afirmado que para Cocemfe Badajoz trabajar con la Fundación CB es muy grato, ya que se trata de un "ejemplo de compromiso con el barrio" y con la accesibilidad. Ha transmitido a los más pequeños la importancia de esto último al explicar las medidas implantadas en la actual sede de la fundación: "Este es un edificio modélico", ha expuesto. Además, ha destacado la labor que hace Fundación CB en el Casco Antiguo, "no solo por las actividades en este centro sino con la construcción de la nueva sede en la plaza de Santa María".