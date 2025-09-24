Diputación de Badajoz abre el plazo de solicitud de la Campaña de entrega de cerdos para Matanzas Didácticas

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo ha presentado la Campaña de cesión gratuita de cerdos procedentes de la explotación agrícola Finca 'La Cocosa'.

Se trata de una actuación que se enmarca dentro del Servicio de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería y que tiene como finalidad promover e impulsar la realización de Matanzas Didácticas en los municipios y entidades menores de la provincia y, que tendrán que celebrarse entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

El objetivo de esta campaña es "fomentar y preservar las tradiciones culturales y gastronómicas locales mediante la organización de matanzas tradicionales con un fin didáctico y pedagógico", según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Esta iniciativa, además, busca "promover la convivencia y el arraigo cultural, respetando las tradiciones de cada municipio" y ofreciendo a las comunidades "una oportunidad para involucrarse en la organización y desarrollo de diferentes actividades, fortaleciendo los lazos vecinales y destacando el valor de nuestro patrimonio gastronómico".

La campaña presenta en esta edición una nueva imagen corporativa para facilitar la difusión en los municipios participantes con esta matanza que diseñada para garantizar el cumplimiento de un marco que respete las normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria y bienestar animal, al tiempo que se fomenta la transmisión de conocimientos sobre estas prácticas tradicionales a las nuevas generaciones.

Las solicitudes se pueden formalizar desde este mismo miércoles, 24 de septiembre, y hasta el 10 de octubre, ambos inclusive, y podrán ser beneficiarios los municipios y entidades locales menores de la provincia de Badajoz con menos de 20.000 habitantes.

La información sobre criterios de valoración de solicitudes, determinación del orden de prioridad y las obligaciones que presenta la campaña las pueden encontrar en el Catálogo de Servicios y Ayuda a Municipios, en la web de la Diputación de Badajoz.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Cada entidad beneficiaria deberá incluir de manera didáctica y con explicación al público de las actividad de despiece y clasificación de la canal en función de su destino, preparación de aliños y picado de carne en función del embutido a elaborar y elaboración de embutidos.

Además, habrá un criterio de prioridad en la concesión de animales para las matanzas, que vendrá marcado por las actividades complementarias programadas por la entidad organizadora, y se valorará la inclusión de iniciativas que promuevan la difusión de la cultura regional, el trabajo artesano, el consumo de productos locales y la participación intergeneracional.

En función de esta valoración se asignará, en primer lugar, un animal por entidad hasta agotar la disponibilidad, y en el caso de que quedaran animales sobrantes, se podrá proceder a un segundo y tercer reparto, siempre siguiendo el orden de puntuación.