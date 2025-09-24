Contará con dos trabajadores más
Educación garantiza el refuerzo de la plantilla de los ATE - Cuidadores en el CEE Los Ángeles de Badajoz
La consejera, María Mercedes Vaquera, se ha reunido con el equipo directivo del centro, dentro de los encuentros periódicos que está manteniendo con sus responsables para informar de las obras del nuevo edificio
La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, se ha reunido este martes con el equipo directivo del Centro de Educación Especial 'Los Ángeles', de Badajoz, y ha analizado las necesidades del centro, así como ha comunicado los avances para la construcción del nuevo edificio.
En este encuentro, Vaquera ha garantizado que la plantilla contará con 2 ATE - Cuidadores más de cara al próximo curso y que aparecerán en la RPT del centro pacense ante el incremento de alumnado. Asimismo, la consejera ha informado al equipo directivo del proceso para cubrir diferentes situaciones administrativas de otros profesionales.
Esta visita forma parte de las reuniones periódicas que la consejera mantiene con el equipo directivo y los profesionales del Centro de Educación Especial 'Los Ángeles', de Badajoz, ante las obras del nuevo edificio. Vaquera ha estado acompañada por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, María del Pilar Pérez.
Nuevo edificio
María Mercedes Vaquera ha trasladado también a los responsables del CEE 'Los Ángeles' de Badajoz que la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha adjudicado este mes las obras del nuevo centro por un importe de 9.184.910,46 euros, tal y como recoge el Portal de Contratación de la Junta de Extremadura.
En estos momentos, el proceso se encuentra en la fase de presentación de la documentación por parte de la empresa adjudicataria para la posterior firma de contrato y cuyo plazo máximo es de un mes. Una vez firmado, se deberá de proceder a la firma del acta de replanteo de la obra que dará comienzo a los trabajos.
El nuevo Centro de Educación Especial 'Los Ángeles' tendrá capacidad para un centenar de alumnos y contará con aulas de educación especial, aulas de estimulación sensorial, salas de fisioterapia, hidroterapia y enfermería, además de talleres de Formación Profesional básica. También tendrá una zona residencial para que los usuarios puedan hacer una transición a la vida adulta, con habitaciones privadas y espacios comunes.
Entre los espacios comunes, contará con biblioteca, salón de actos, gimnasio y lavandería, mientras que en el exterior habrá un área de juegos, una pista deportiva y un invernadero.
El nuevo centro se levantará en una parcela de 16.753 metros cuadrados en la calle Almendro, ubicada en la ronda Norte, y la superficie construida será de 5.942 metros cuadrados. El plazo de ejecución de las obras ronda los 20 meses.
Este nuevo edificio pretende ser modélico y convertirse en una referencia a nivel nacional en el aspecto de accesibilidad para los usuarios. De hecho, desde la elección del solar, que ha contado con el visto bueno de la dirección del centro, se ha tenido en cuenta la plena inclusión que dé respuesta a las todas las necesidades y los servicios ya existentes que pueden complementar los importantes servicios que va a ofertar el nuevo centro.
