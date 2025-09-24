El Ejército del Aire proyecta la sustitución del F-5 en Talavera para finales de la década

El F-5 encara sus últimos años en la Escuela Militar de Caza y Ataque de Talavera la Real (Badajoz). El Ejército del Aire prevé mantenerlo operativo hasta finales de la década, cuando será sustituido por el Hürjet, el nuevo avión de entrenamiento avanzado de fabricación turca. Esta cuestión se ha abordado este martes en el acto de apertura de curso celebrado en la base extremeña, donde se ha dado la bienvenida a nueve nuevos alféreces alumnos que comienzan la 113ª fase avanzada de Caza y Ataque.

La transición del F-5 no será inmediata. Durante un tiempo convivirán ambos sistemas para asegurar que ninguna promoción quede a medias y que se mantenga el nivel de exigencia. El relevo irá acompañado de simuladores de alta capacidad y entornos de realidad virtual que permitirán recrear misiones de combate de gran complejidad. Con ello se busca reforzar la preparación de los alumnos y, al mismo tiempo, optimizar los recursos.

En paralelo al relevo, en las últimas semanas había surgido otra preocupación: el impacto del veto a Israel anunciado por el Gobierno, dado que parte de la aviónica del F-5 depende de empresas de ese país. La medida generaba dudas sobre si la flota podría mantenerse en vuelo hasta su sustitución. Los mandos de la escuela han aprovechado el acto para despejar esas incógnitas y han subrayado que el reactor se mantiene plenamente operativo y que el Ejército del Aire cuenta con recursos propios y con el apoyo del Mando de Apoyo Logístico para garantizar su sostenimiento. Con ello han querido transmitir que, pese al embargo, el veterano avión seguirá cumpliendo su papel en la formación de pilotos de caza hasta finales de la década.

Los nuevos alumnos

En esta nueva fase participan nueve alféreces alumnos, que afrontan un curso considerado uno de los más exigentes de la carrera militar. Entre ellos está Eliana Pérez Moliner, de 22 años y natural de Zaragoza. Es la única mujer de la promoción y una de las pocas que en los últimos años han accedido a la fase de Caza y Ataque. Llegó hasta aquí tras superar las pruebas previas en la Academia General del Aire y, como el resto de sus compañeros, eligió su especialidad en función de la nota de vuelo obtenida y de sus propias aspiraciones. En su caso, no lo dudó: “Elegí caza por carácter y por el tipo de misiones; me parece lo más bonito”, ha contado tras el acto. Para ella, esta etapa en Talavera supone “un reto personal enorme” en el que espera “dar el máximo y salir lo mejor preparada posible” para convertirse en piloto de combate del Ejército del Aire y del Espacio.

Eliana Pérez junto a sus compañeros. / LCB

Como ella, el resto de sus compañeros afronta una etapa decisiva. La fase avanzada en Talavera es el tramo en el que los alumnos dejan de ser solo pilotos en formación para empezar a convertirse en combatientes. Es un proceso largo, exigente y con poco margen para el error, en el que cada detalle cuenta y donde la preparación en tierra se combina con las primeras misiones reales a los mandos del reactor.

El plan de estudios incluye más de 4.000 horas lectivas, 456 en simulador y alrededor de 100 horas de vuelo por alumno. Cada salida supone un examen en sí misma.

Instructores y legado del F-5

El acto ha servido también para reconocer a los cinco nuevos instructores de vuelo que se incorporan a la plantilla de la escuela. Recibieron sus diplomas y distintivos cuatro oficiales españoles y un capitán de la Fuerza Aérea Argentina, en el marco de la colaboración entre ambos países.

Además, el acto ha servido para recordar que este año el F-5 ha cumplido 175.000 horas de vuelo en la Base Aérea de Talavera la Real. Antes de este reactor, por las pistas de la unidad pasaron modelos como el F-86 o el T-33, pero fue este caza, incorporado en 1970, el que se consolidó como el gran banco de pruebas para los futuros pilotos de combate del Ejército del Aire y del Espacio.

Detrás de esa cifra hay más de medio siglo de historia en el que se han formado cientos de pilotos de combate. Medio siglo después, este reactor se prepara para ceder el testigo al Hürjet, símbolo de una nueva etapa en la instrucción de caza y ataque.