El Festival Internacional de Teatro de Badajoz sube el telón con 14 funciones

El Festival Internacional de Teatro de Badajoz alcanza este año su 48ª edición y lo hace reafirmándose como una cita imprescindible en el calendario cultural del suroeste peninsular. Del 11 al 25 de octubre, el Teatro López de Ayala y otros espacios de la ciudad se convertirán en escenarios de una programación variada que incluye teatro contemporáneo, danza, propuestas familiares e infantiles, además de actividades paralelas pensadas para todos los públicos.

La directora del teatro, Paloma Morcillo, ha presentado este miércoles la edición, acompañada del director artístico, Eugenio Amaya. En su intervención, ha destacado que en este 2025 se mantiene el compromiso con la popularidad y la creatividad sin olvidar las propuestas arriesgadas y vanguardistas. "En cada función, no solo invitamos a reflexionar, a cuestionar y a sumergirse en la magia que tiene el teatro, sino también a que disfruten, que sientan un momento de paz . Todo esto acompañado de un lenguaje muy actual en el que no faltará el ritmo, la fuerza, el lenguaje poético y también el visual", ha afirmado.

Apoyo a la creación emergente

Fiel a su vocación de apertura, el festival mantiene su apuesta por la calidad artística, la innovación escénica y el apoyo a la creación emergente, sin dejar de lado a compañías consolidadas que conectan con las inquietudes del presente. “Hay actores, directores premiados con premios MAX, con premios Goya, que se subirán aquí al escenario de Badajoz, porque como digo siempre, nuestro festival de teatro lo que busca es la calidad”.

El López de Ayala será nuevamente el epicentro del certamen, que ofrecerá estrenos absolutos, adaptaciones literarias, revisiones de clásicos y creaciones híbridas. Entre las compañías participantes figuran nombres de referencia como Marie de Jongh, Aracaladanza, Teatro de la Abadía, La Joven y la extremeña Karlik Danza-Teatro, que presentará un nuevo montaje. “El festival incorpora nuevas vías de expresión artística donde sobre todo el movimiento, el cuerpo y el ritmo se convierten en esas herramientas fundamentales para contar historias, para explorar emociones y sobre todo para traspasar también esas fronteras creativas”.

La programación pone especial atención en el público joven con propuestas como Lagunas y niebla, Medida por medida, Las Mortero, Cowboy Anatomía + o The room where it happens. Además, el festival complementa su cartel con talleres infantiles, clases magistrales, jornadas de debate y lecturas dramatizadas. Todas las funciones competirán por el Premio del Público, que reconoce el espectáculo mejor valorado por los espectadores.

Público familiar

El certamen arrancará el sábado 11 de octubre en el Paseo de San Francisco con Crassh – DuoCircus, un espectáculo infantil de la compañía portuguesa Crassh que combina ritmo, humor y acrobacias e invita a la participación de los más pequeños. Esa misma noche, a las 21:00 horas, la sala principal del López de Ayala acogerá La Gramática, una sátira escrita y dirigida por Ernesto Caballero que reflexiona sobre el lenguaje como herramienta de poder, identidad y resistencia, protagonizada por María Adánez.

El domingo 12 llegará para el público familiar Mr. Bo, de la compañía Marie de Jongh, una delicada obra sin palabras que, a través de máscaras y poesía visual, aborda la soledad y la ternura. El 14 de octubre será el turno de Lagunas y niebla, de La Joven, una reflexión escénica sobre el desconocimiento de la Guerra Civil entre las nuevas generaciones y las lagunas y confusiones que dificultan su comprensión.

Mr. Bo. Obra de máscaras para toda la familia que se representará el 12 de octubre en Badajoz. / Cedida

El miércoles 15 subirá a escena Medida por medida (La culpa es tuya), una relectura contemporánea del clásico de Shakespeare a cargo de la compañía argentina Buendía Theatre, que examina el poder, la justicia y la moral desde una mirada crítica.

La danza tomará el escenario el 16 de octubre con Va de Bach, de Aracaladanza, una coreografía luminosa y onírica inspirada en la música del compositor alemán. Entre los estrenos de esta edición destaca Lucía Joyce, de Karlik Danza-Teatro, una pieza que rinde homenaje a la hija del escritor James Joyce desde la danza y la palabra

Escena extremeña

El sábado 18, Teatro de la Abadía presentará Caperucita en Manhattan, adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite protagonizada por la actriz extremeña Carolina Yuste.

La actriz Carolina Yuste protagoniza Caperucita en Manhattan el 18 de octubre. / Cedida

La creación escénica extremeña volverá a ser protagonista el 20 de octubre con Cowboy Anatomía +, una propuesta experimental de los alumnos de la ESAD que explora la masculinidad y el cuerpo como territorio escénico a través de textos de Arrabal. Un día después, el martes 21, llegará Las Mortero, una comedia provocadora que cuestiona los roles de género y la violencia simbólica con humor e irreverencia.

En la imagen una de las escenas de Las Mortero, comedia que se representará en Badajoz el 21 de octubre. / Cedida

El 22 de octubre regresará Perigallo Teatro, ganadora del Premio del Público en 2022, con Por voluntad propia, un relato íntimo sobre maternidad, deseo y libertad individual. Al día siguiente, 23 de octubre, The room where it happens propondrá una pieza híbrida de danza y palabra centrada en el poder y la toma de decisiones, nominada a dos Premios Max.

La penúltima cita será Barbados en 2022, el 24 de octubre, un montaje escrito y dirigido por Pablo Remón e interpretado por Emilio Tomé y Fernanda Orazi, que reflexiona sobre la pareja, la memoria y la comunicación a través de una historia que se transforma cada vez que se cuenta.

El festival concluirá el sábado 25 con Bajau, una fantasía visual y sensorial que explora la relación del ser humano con el agua e invita a un viaje poético inspirado en los pueblos nómadas del mar.

Hoy se han puesto a la venta los abonos generales (que incluyen 13 funciones) a un precio de 85 euros, mientras que las entradas individuales podrán adquirirse por 15 euros a partir del día 1 de octubre. Habrá también descuentos para quienes tengan el carné joven o para las personas desempleadas.