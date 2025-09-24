El PSOE de Badajoz denuncia la "inactividad del Ayuntamiento" con el muro a retirar en la plaza de San Agustín

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz denuncia que el equipo de Gobierno "mantiene una flagrante inactividad administrativa respecto a la plaza de San Agustín", cuyo acceso sigue restringido por un muro y una verja que "vulneran el carácter de dominio público del espacio". El próximo 26 de septiembre se cumplirán seis meses desde que en la misma plaza el concejal socialista Pedro Miranda exigió formalmente el derribo de este cerramiento y, pese a que el propio consistorio ha reconocido que la plaza es pública, la situación permanece sin cambios.

A través de un comunicado, el PSOE afirma que el PP, mediante una respuesta escrita, "admite que el cerramiento no debe estar ahí, que en Catastro y en el Plan Especial de 2007 el espacio figura como de uso y dominio público, y que se ha iniciado un expediente de investigación". Sin embargo, señalan que, seis meses después, todo sigue igual: sin plazos, sin partida presupuestaria y sin ejecución alguna.

Desde el PSOE advierten de que se está ante "un caso claro de omisión del deber legal de conservación y restitución del dominio público", lo cual consideran una "obligación irrenunciable" de cualquier administración. "No actuar cuando se tiene la obligación de hacerlo también es una forma de incumplir la ley. El Ayuntamiento sabe lo que debe hacer, lo reconoce por escrito, pero lo retrasa deliberadamente, dejando a la ciudadanía sin el uso pleno de una plaza que le pertenece", subrayan los socialistas.

Los socialistas denuncian que en estos seis meses el ayuntamiento ha aprobado tanto el presupuesto municipal de 2025 como diversas modificaciones presupuestarias, moviendo partidas económicas de toda índole. Sin embargo, "no ha habilitado ni un solo euro para cumplir con esta obligación legal". "Es la gran olvidada de este equipo de Gobierno, que prefiere proteger privilegios indebidos antes que garantizar derechos ciudadanos. Es un desprecio a la legalidad y a la ciudadanía de Badajoz", señalan desde el PSOE.

El grupo socialista recuerda, además, que "esta pasividad abre la vía del recurso contencioso-administrativo por inactividad", previsto en el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ya que la normativa ampara la posibilidad de exigir judicialmente la ejecución de las obligaciones reconocidas por la propia administración. "Cada día que pasa, el Ayuntamiento incumple su deber, permite la usurpación de un espacio público y priva a la ciudadanía de su uso legítimo. Es inaceptable que un gobierno municipal actúe con esta pasividad cómplice", recalcan.

En coherencia con esta denuncia, el PSOE de Badajoz registrará hoy mismo un escrito ante el Ayuntamiento para preguntar sobre el expediente administrativo de la retirada del muro, los plazos que prevé el equipo de Gobierno para ejecutar la demolición y restitución, las partidas presupuestarias que se han destinado a la actuación y las medidas que tomarán para garantizar el uso pleno de la plaza como bien de dominio público.

"Los socialistas no vamos a permitir que este asunto siga escondido en un cajón. Exigiremos respuestas por escrito y acciones inmediatas, porque lo que está en juego no es una verja ni un muro, sino el derecho de toda la ciudadanía de Badajoz a disfrutar de sus plazas públicas sin restricciones", concluyen.