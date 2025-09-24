La Semana Santa de Badajoz ya tiene su distinción como Fiesta de Interés Turístico Internacional

La Semana Santa de Badajoz ya tiene la distinción que acredita que es un evento considerado como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El acto se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid en la mañana de este miércoles. Este miércoles 24 de septiembre el alcalde Ignacio Gragera ha recibido el diploma que acredita a la Semana Santa de Badajoz como Fiesta de Interés Turístico Internacional, siendo una de las cuatro celebraciones que ha recibido esta distinción en el último año.

El alcalde Ignacio Gragera ha recibido el diploma por parte del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y ha asegurado que este es "un día muy importante para el conjunto de la ciudad y para la Badajoz cofrade, que lleva mucho tiempo luchando por este reconocimiento".

Una Semana Santa con "seña de identidad"

En el acto también han estado presentes los concejales delegados de Turismo y Cultura, Rubén Galea y José Antonio Casablanca, respectivamente, así como Laura García Alzás, presidenta de la Agrupación de Cofradías y Hermandades pacense. Badajoz se incorpora al listado de las diez ciudades españolas que cuentan con dos reconocimientos internacionales junto al Carnaval.

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, saluda a Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, durante el acto de recepción de la distinción de la Semana Santa de Badajoz como Fiesta de Interés Turístico Internacional. / La Crónica

El acto, que se ha celebrado coincidiendo con el Día Mundial del Turismo del próximo 27 de septiembre, ha estado presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El alcalde ha agradecido a todos los que "han construido nuestra Semana Santa dando pasos poco a poco". También ha resaltado que la Semana Santa de Badajoz "ha sabido respetar sus símbolos, con pasos que son joyas históricas, un mundo cofrade muy fiel y un Casco Antiguo que ayuda a crear esa seña de identidad".

Una fiesta la de la Semana Santa de Badajoz que celebrará del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 su segunda edición como Fiesta de Interés Turístico Internacional y que ya conoce al autor de su cartel, que será el reconocido artista Pedro Castro Rojas.