El talento joven extremeño y alentejano se premia en JABA 2025

El 19º Certamen Transfronterizo de Creaciones Jóvenes JABA 2025, puesto en marcha por la Concejalía de Juventud, apoya el talento de los jóvenes de Badajoz, Extremadura y del Alentejo con una dotación económica en premios de 9.200 euros entre sus categorías: audiovisuales, cómic, diseño gráfico, escultura, fotografía, fotoperiodismo y pintura.

La concejala de Juventud, Mariema Seck, ha presentado este miércoles la nueva edición junto al creador del cartel, Óscar Escudero, con su obra ‘Caleidoscopio de recuerdos y memorias que florecen’, que ha participado por videollamada. En la presentación se dieron a conocer los detalles y novedades de la nueva edición cuyo objetivo es dar voz, visibilidad y apoyo al talento joven extremeño y alentejano de entre 13 y 35 años.

Inscripciones y categorías

El plazo de inscripción y recepción de obras estará abierto, de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas, desde el 16 de octubre al 8 de noviembre a través de la página web de Juventud, aunque en las especialidades que lo requieran las obras deberán presentarse físicamente en la sede de la Concejalía en Ronda del Pilar.

En su intervención, la concejala de Juventud ha detallado que se establecen nueve premios de 800 euros para participantes de 18 a 35 años desglosados en uno por especialidad, a excepción de Diseño Gráfico, que tendrá dos premios atendiendo a sus dos temas específicos, uno para la imagen de los 'Premios JABA 2026. XX Certamen Transfronterizo de Creaciones Jóvenes' y otro para la imagen del programa 'Vive el Verano en Badajoz 2026'.

También se establecen cinco premios junior de 400 euros para las mejores creaciones presentadas por jóvenes de 13 a 17 años en cualquier especialidad artística. Además, se cuenta con un premio especial del jurado junto con las menciones honoríficas que se consideren oportunas.

Cartel anunciador 2025

Sobre el cartel de esta edición, que firma Óscar Escudero como ganador del premio JABA 2024 en la categoría de diseño gráfico, Mariema Seck ha puesto en valor que es un símbolo de lo que quieren con este certamen, que la creatividad se multiplique, se transforme y, como se puede ver en esta obra, "florezca".

Cartel anunciador de los Premios JABA 2025 que convoca el Ayuntamiento de Badajoz. / La Crónica

Finalmente, Seck ha hecho hincapié en que, con los Premios JABA de este 2025, desde el equipo de gobierno que Badajoz reafirman que se trata de una ciudad que apuesta por su gente joven y por su talento y que, además, fortalece los lazos con el país vecino Portugal, ante lo que ha invitado a los jóvenes de Badajoz, Extremadura y Alentejo a presentar sus obras y a atreverse a mostrar "todo lo que llevan dentro" porque el certamen es y está hecho para todos ellos.