La Virgen de las Mercedes de Badajoz volverá a procesionar más de 50 años después

La Virgen de las Mercedes volverá a recorrer las calles de Badajoz y lo hará el próximo viernes. Más de 50 años después, esta talla procesionará en honor a su onomástica que se celebra cada 24 de septiembre. Desde la comunidad parroquial de San Andrés han decidido realizar esta salida procesional haciéndolo coincidir con la conmemoración de su llegada a la ciudad hace 300 años, en 1725.

«La hermandad se extinguió en su momento -en la década de los setenta- y no ha habido nadie que la haya querido remontar, pero este año como se da la circunstancia del 300 aniversario de la implantación de la Orden Mercedaria y haciéndolo coincidir con el Año Jubilar queremos celebrarlo de este modo», asegura Laura García Alzás, una de las feligresas que ha colaborado con esta iniciativa.

La preparación

El viernes a las 20.30 horas se celebrará la eucaristía y, posteriormente, se rezará un rosario vespertino por las calles del Casco Antiguo. La idea surgió de un grupo de colaboradores de la iglesia y el párroco, Andrés Fernández Llera, aceptó: «Le atrajo la idea porque anualmente la veneramos durante su triduo y este año ha accedido hacerlo más extraordinario».

Con esta salida en procesión pretenden que «la gente la conozca, la puedan ver después de tantos años y conozcan el amplio patrimonio que tiene». Precisamente, han vestido a esta talla con el terno que data de finales del siglo XIX. Es de autor anónimo y es en color mercedario, blanco con el escapulario con el escudo de la Merced. En las manos, además de los rosarios y joyas, lleva unas cadenas de plata que aluden a su condición de Divina Redentora de Cautivos, haciendo referencia al primitivo carisma de la Orden.

Para poder desarrollar esta salida en procesión la hermandad del Descendimiento y la Virgen de la Esperanza, cuya sede canónica está en el mismo templo, han cedido las parihuelas que usan para su virgen titular en el triduo de diciembre. «El paso primitivo de la Virgen de las Mercedes se ha perdido porque era de madera y no ha tenido mantenimiento, pero sí que se ha instalado sobre su peana y todo su ajuar», indica García Alzás.

Devoción de la Virgen de las Mercedes

Aunque no desestiman la opción, ven difícil que se pueda realizar una refundación: «Lo primero que habría que hacer es crear la hermandad o una asociación vinculada a la devoción mercedaria». Pese a ello, la feligresa señala que quieren «ver cómo sale el rosario vespertino y externo para ver si la gente se anima y supone un pequeño empujón», sino, continuarán realizando sus actos religiosos en honor a la virgen en la parroquia.

La Virgen de las Mercedes tiene una capilla específica para ella en la iglesia de San Andrés y está flanqueada por las imágenes de los dos santos emblemáticos de la Orden Mercedaria, el fundador San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato. Al igual que los símbolos y escudos mercedarios en las paredes. «Eso denota la gran devoción y fervor hacia ella», asegura Laura García Alzás. Entonces movía bastante patrimonio y devoción. Esta feligresa señala que esta talla tenía un gran peso en la vida cristiana de la ciudad, tanto es así que incluso se trasladó en alguna ocasión a la catedral donde estuvo presidiendo alguna celebración.

La imagen de la Virgen es una talla de candelero de la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque según explican desde la parroquia de San Andrés su fisonomía actual es el resultado de las dos intervenciones efectuadas en 1893 y en 1982. Esta última la realizó el restaurador José Rodríguez Rivero Carrera.

Con el fin de conmemorar su onomástica y celebrar el Año Jubilar esta talla mariana recorrerá la plaza de Cervantes; las calles López Prudencio, Arco Agüero, San Blas hasta regresar a su templo.