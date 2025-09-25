Arcadio Vinagre, nuevo concejal del PSOE en Badajoz: «Mi mano está abierta y mis conocimientos a su disposición. Vengo a ayudar»

El PSOE de Badajoz vuelve a tener sus diez actas de concejales cubiertas. Tras la renuncia de Hernán Álvarez, el grupo socialista tenía que cubrir ese hueco y el siguiente en la lista electoral era Arcadio Vinagre Mata. En la mañana de este viernes tomó posesión de su cargo y juró cumplir fielmente la Constitución.

Vinagre nació en Badajoz en 1965. Comenzó a trabajar con 22 años en la empresa privada durante diez años, ha sido profesor de institutos y desde hace 30 años se dedica «a los números como economista en la Diputación de Badajoz». Actualmente, está adscrito al área de cooperación municipal de la institución provincial y se dedica a «asesorar a los ayuntamientos y al personal técnico». Esta experiencia la pondrá al servicio de su grupo en el ayuntamiento pacense.

Colaboración y mano abierta

Para él, «esto es un nuevo reto», aunque señala que llega tarde a comenzar con su carrera política, lo hace con la intención de «colaborar y ayudar». No solo a su partido, sino a cualquiera de sus compañeros de corporación: «Mi mano está abierta y mis conocimientos a su disposición. Vengo a ayudar», ha asegurado a este diario minutos antes de tomar posesión de su acta de concejal.

Vinagre reconoce que su incorporación a la corporación municipal llega «un poco por sorpresa». Aunque no es la primera vez que aparecía en las listas electorales. «En la anterior legislatura estuve el número 21 pero no corrió prácticamente nada, pero en esta se han dado una serie de circunstancias que sí he tomado posesión», ha dicho el nuevo edil.

Hasta que hoy ha aceptado el cargo en el PSOE de Badajoz han renunciado cinco compañeros, algo poco usual, por ello lo toma como algo que ha sido más sorpresivo: «Por ello, pienso que eso no deja de ser una señal de que este es el momento de dar el salto», asume.

Vinagre ha jurado ante la Constitución al inicio de la sesión plenaria mientras pensaba en su madre que es quien le ha «animado a que lo haga», aunque también ha pensado en que «va a cumplir a rajatabla mi juramento», ha afirmado.

Despedida de Sol Giralt

Este no fue el único cambio que se produjo en la sesión plenaria de septiembre, ya que Sol Giralt, concejala popular, renunció a su cargo como concejala al haber sido elegida como secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura. Durante la despedida la edil se mostró emocionada y agradeció el honor de haber representado al pueblo durante estos años.

Sol Giralt, ex concejala del PP en el Ayuntamiento de Badajoz, durante su despedida. / J. H.

El asiento que ha dejado libre Sol Giralt será cubierto en las próximas semanas. El próximo pleno se celebrará la última semana de octubre, por lo que hasta entonces no se hará efectivo el relevo. Todo apunta a que será Loli Vázquez quien la sustituya en la bancada popular. Habría que recordar que Vázquez también tomó posesión en mitad de la pasada legislatura tras la renuncia de Francisco Javier Pizarro.

Las competencias que hasta ahora tenía Giralt dentro del organigrama del ayuntamiento pasan a ser asumidas por Elena Salgado.