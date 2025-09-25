Sin daños personales
Una avería en un camión de limpieza provoca un incendio en Las Vaguadas (Badajoz)
El fuego ha alcanzado un contenedor cercano
Susto este jueves en el barrio de Las Vaguadas, donde un vehículo de limpieza municipal que estaba trabajando en la zona sufrió una avería que acabó provocando un incendio.
Las llamas se iniciaron en la parte trasera del camión y se extendieron a varios contenedores cercanos, que contenían cartones y otros materiales fácilmente inflamables. El vehículo estaba realizando su labor diaria de limpieza en la calle Pantano de Puerto Peña.
Los bomberos de Badajoz acudieron de inmediato y sofocaron el fuego , evitando que el incidente fuera a mayores. El conductor del vehículo salió ileso, y afortunadamente no se registraron heridos. Los daños fueron únicamente materiales, afectando al camión y a varios contenedores.
Episodio similar
A comienzos de este mes de septiembre ocurrió un episodio similar en la avenida de Fernando Calzadilla. Un autobús de la empresa Tubasa comenzó a echar humo por la parte trasera. El conato de incendio fue atendido y sofocado por los bomberos que acudieron con rapidez al lugar de los hechos.
