Badajoz acoge un acto contra el genocidio en Gaza con la lectura de los nombres de menores asesinados

Badajoz será escenario este viernes 26 de septiembre de un acto ciudadano bajo el lema “Pasamos lista por la infancia palestina”, una iniciativa de protesta contra el genocidio en Gaza que busca sensibilizar sobre el impacto de la violencia en las víctimas más inocentes: los niños y niñas palestinos.

El acto consistirá en la lectura ininterrumpida de los nombres de más de 18.000 menores asesinados en la franja de Gaza desde 2023, según datos de Unicef. El acto se desarrollará de 12.00 a 22.00 horas en la plaza de San Atón, junto al Hospital Centro Vivo.

La convocatoria está promovida por profesorado de diferentes etapas educativas y colectivos sociales como Badajoz con Palestina y la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas, que se unen para denunciar las consecuencias de la violencia en Gaza.

Las personas interesadas en participar en la lectura podrán inscribirse a través de un formulario online (https://acortar.link/lee-por-palestina) , donde podrán elegir la hora de intervención. La invitación está abierta de forma especial al profesorado, alumnado y miembros del ámbito educativo, además de a la ciudadanía en general.

La violencia militar y la hambruna planificadas por el gobierno israelí no solo están provocando la muerte de miles de niñas y niños palestinos, sino también la desaparición de cualquier oportunidad de futuro y libertad para la infancia en Gaza. La imposibilidad de volver a la escuela afecta ya a decenas de miles de menores, muchos de ellos asesinados y otros obligados a sobrevivir en condiciones extremas de refugio y precariedad.

Ante esta situación, colectivos sociales organizan en Badajoz un acto público en el que se recordará la vulneración de dos derechos fundamentales de la infancia palestina —y de cualquier niño o niña del mundo— el derecho a la vida y el derecho a la educación.

La convocatoria apela a la ciudadanía pacense, a profesionales de la educación, estudiantes y a todas las personas interesadas en sumarse a esta acción de denuncia y memoria.