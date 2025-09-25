Badajoz acoge el mayor encuentro tecnológico de Extremadura

Badajoz acoge la segunda edición de Potencial Digital, el mayor encuentro tecnológico de Extremadura, que se celebrará en Ifeba los días 2 y 3 de octubre.

El secretario general de Transformación Digital, Juan Carlos Preciado, el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, y Andrés Caro, director de la Cátedra Incibe- Uex en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, han presentado este jueves la segunda edición de 'Potencial Digital' que tendrá lugar el 2 y 3 de octubre en Badajoz y que espera superar las expectativas de la primera edición.

El año pasado 'Potencial Digital' se convirtió en el mayor punto de encuentro tecnológico de Extremadura, generando más de 5 millones de impresiones digitales en solo dos días, y en esta ocasión ya se han inscrito más de 3.000 asistentes presenciales entre profesionales, estudiantes y empresas, y se espera superar la cifra de los 6.000 asistentes de 2024.

En la edición del 2025 están previstos contenidos en materia de IA, ciberseguridad, robótica, automatización y transformación digital. Estos serán los ejes de este congreso, que contará con la participación de referentes en las materias protagonistas de Europa y Latinoamérica, expertos, casos de éxito reales y tecnología de última generación.

Se ha diseñado una zona exterior en la que dar cabida a temáticas dedicadas a sectores clave como la agricultura de precisión, donde se mostrarán aplicaciones reales de la tecnología en el mundo rural y talleres prácticos para todos los niveles, desde iniciación hasta expertos, en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y transformación digital.

Gratuita

Al igual que el año pasado en Cáceres, 'Potencial Digital' es totalmente gratuito, pero tiene limitación de aforo, así que aquellos que quieran asistir deben reservar su plaza.

Han confirmado su participación en la segunda edición de 'Potencial Digital' instituciones como la Universidad de Extremadura, la Escuela Politécnica de Cáceres, la Cátedra Incibe, el Ministerio para la Transformación Digital, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres.

En cuanto a las empresas y firmas colaboradoras, estarán Fortinet, Dell Technologies, Proofpoint, Telefónica, PaloAlto, Ayesa e IBM, que se encuentran entre los principales patrocinadores junto a otras multinacionales y empresas del sector.