Todo lo que debes saber sobre el Día de la Bicicleta en Badajoz: dorsales, recorrido y fecha

Badajoz se pondrá este domingo a pedalear. El Día de la Bicicleta alcanza su XXXVIII edición y lo hace con 3.500 dorsales gratuitos y un recorrido de 5,5 kilómetros con un fin solidario: recaudar dinero para el Banco de Alimentos.

La prueba comenzará a las 10.30 horas desde el Carrefour de Valverde y recorrerá algunas de las principales avenidas de la ciudad hasta llegar al Carrefour de Valdepasillas. Allí se ofrecerá fruta y agua a los participantes y se celebrará un sorteo con ocho bicicletas, varios carros de compra y otros regalos. En ambos hipermercados pueden recogerse los dorsales hasta el sábado. "Cuando vayan, tienen la oportunidad de depositar en estos centros un litro de leche, por ejemplo, de zumo o un kilo de alimento. Si todos, al final, ponemos nuestro granito de arena, conseguiremos tener un buen lote de productos que ofrecer al banco de alimentos, que harán llegar a las familias más necesitadas de nuestra ciudad", ha señalado en la presentación de la actividad el concejal de Deportes Juan Parejo.

Las bicicletas pasarán por las siguientes vías: avenida Vicente Marcelo Nessi, avenida Jaime Montero de Espinosa, Glorieta Isabel de Portugal, avenida Godofredo Ortega y Muñoz, avenida Tomás Romero de Castilla, glorieta de Galicia, calle Doroteo Morales Benítez, calle República Dominicana, calle Santarén, paseo Fluvial, parque del Río Margen Izquierda, explanada del Mercadillo en Valdepasillas, calle Emigrante Pacense, calle Francisco Guerra, avenida Príncipe de Asturias y avenida José María y Alcalá de Jalenda, además de los respectivos hipermercados Carrefour.

Más de 80 efectivos de Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja formarán parte del dispositivo de seguridad, al que se suman seguros de responsabilidad civil y accidentes para todos los inscritos.