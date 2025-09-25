Dos jóvenes detenidos tras robar a un invidente en Badajoz

La Policía Nacional de Badajoz ha detenido a dos jóvenes por un delito de robo con violencia e intimidación y estafa a un invidente.

Los hechos sucedieron a primera hora de la mañana de ayer, cuando la víctima, un hombre de 47 años de edad, que trabaja vendiendo cupones debido a su condición, salió de su domicilio, situado en la barriada de San Fernando y fue abordado por la espalda. Tras empujarle al suelo, le sustrajeron con violencia dos bolsos que portaba, con su documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y varios cupones.

Los ladrones huyeron a la carrera del lugar, y la víctima acudió inmediatamente a los agentes del cuerpo policial. Posteriormente, fue asistido en un centro de salud.

Los datos recabados, aportados por la víctima y trasladados al resto de indicativos en servicio, sirvieron para localizar y detener a los presuntos autores pocas horas después, tras haber hecho uso ilícito de las tarjetas bancarias que habían sustraído.

Los detenidos son dos jóvenes de 19 años de edad, quienes fueron trasladados a dependencias policiales tras el arresto.