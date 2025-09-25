Suceso
Dos jóvenes detenidos tras robar a un invidente en Badajoz
A primera hora de la mañana, cuando salía de su domicilio, le empujaron al suelo y sustrajeron dos bolsos que portaba
La Policía Nacional de Badajoz ha detenido a dos jóvenes por un delito de robo con violencia e intimidación y estafa a un invidente.
Los hechos sucedieron a primera hora de la mañana de ayer, cuando la víctima, un hombre de 47 años de edad, que trabaja vendiendo cupones debido a su condición, salió de su domicilio, situado en la barriada de San Fernando y fue abordado por la espalda. Tras empujarle al suelo, le sustrajeron con violencia dos bolsos que portaba, con su documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y varios cupones.
Los ladrones huyeron a la carrera del lugar, y la víctima acudió inmediatamente a los agentes del cuerpo policial. Posteriormente, fue asistido en un centro de salud.
Los datos recabados, aportados por la víctima y trasladados al resto de indicativos en servicio, sirvieron para localizar y detener a los presuntos autores pocas horas después, tras haber hecho uso ilícito de las tarjetas bancarias que habían sustraído.
Los detenidos son dos jóvenes de 19 años de edad, quienes fueron trasladados a dependencias policiales tras el arresto.
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- Detenidas ocho personas tras una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz