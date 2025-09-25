Incendio
Muere una joven de 30 años en el incendio de un piso en Badajoz
El suceso ha ocurrido en la avenida Santa Marina.
Una joven de 30 años ha fallecido este jueves por la mañana en el incendio de un piso en la avenida de Santa Marina nº 54 de Badajoz, según han confirmado a este diario fuentes de la Policía Nacional. El 091 ha recibido una llamada alertando del incendio en una vivienda y cuando los bomberos del parque municipal han accedido al interior, han hallado un cuerpo ya sin vida.
La joven vivía sola en la vivienda donde ocurrió el suceso. La alerta fue dada por sus compañeros de trabajo, quienes, al notar su ausencia, decidieron acercarse a su domicilio para comprobar su estado.
Al llegar al lugar, los compañeros se encontraron con que los bomberos ya estaban actuando en la casa.
Los bomberos continúan en el interior del inmueble en estos momentos y, por ahora, se desconocen las causas del fuego.
(Ampliaremos información).
