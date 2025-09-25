La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz

Los problemas de tráfico en la confluencia entre el puente Real y la avenida de Elvas están un paso más cerca de solucionarse. Con la aprobación definitiva del programa de ejecución del sector SUB-CC-9.2-1 en el pleno ordinario del mes de septiembre esta situación de congestión en momentos puntuales del día se podrá mejorar, ya que una de las intervenciones que se plantean es la construcción de una rotonda en las inmediaciones del cruce entre el viaducto y la avenida.

En concreto, los concejales han debatido en el punto séptimo de la sesión celebrada este jueves sobre la aceptación del proyecto que contempla la urbanización, edificación y desarrollo urbanístico de las parcelas localizadas en dicha zona.

Sector "importante para el desarrollo de la ciudad"

"Se trata de los terrenos a la izquierda de la avenida de Elvas y en confluencia entre el puente Real y la avenida", ha especificado Carlos Urueña, concejal de Urbanismo de Badajoz. Por tanto, se trata de los espacios que se encuentra entre el tanatorio y la mencionada vía.

Este se trata de un sector "muy importante para el desarrollo de la ciudad" como ha mencionado el edil. Lo ha definido así por la infraestructura que contempla entre sus actuaciones de urbanización: "El sistema general incluye una glorieta en el inicio del puente Real que va a favorecer la movilidad del tráfico".

Esta rotonda se ubicará junto a la que ya funciona y que une el viaducto con la avenida de Elvas y Federico Mayor Zaragoza y conectará esta zona con una "avenida paralela a la avenida de Elvas".

Los datos de la obra

Con la aprobación definitiva de este programa de ejecución del sector SUB-CC 9.2-1 se desarrollará el plan parcial del mismo y el convenio urbanístico y tendrán que realizar el proyecto de urbanización y la reparcelación del espacio que lo comprende.

Esta actuación se realizará en un total de 23,5 hectáreas "de las cuales 16 son superficie con derecho a aprovechamiento" y el resto, siete hectáreas, son para "sistemas generales".

Entre las parcelas que se proyectan se contemplan 90.000 metros cuadrados para viviendas libres y 30.000 para vivienda protegidas, lo que supone "un porcentaje superior al 25%" que es lo que se obliga en cualquier proyecto. Esto supone que se disponga 120.691 metros cuadrados edificables.

En cuanto al equipamiento público, se cuenta con cuatro parcelas con un total de 28.000 metros cuadrados cuyo uso será destinado para Educación. Según ha explicado Carlos Urueña, una de ellas será para uso universitario. Asimismo, se dispondrán de casi 60.000 metros cuadrados de zonas verdes que se dispondrán en el interior de una de las avenidas que compondrán este sector y en las parcelas colindantes. Una de estas últimas conectará la nueva urbanización con el parque del río Guadiana por debajo del puente. "Esto va a significar que cuando se haga este sector vamos a tener 6 hectáreas más de parque", ha especificado.

El equipamiento privado en planta baja tiene 13.0000 metros cuadrados y equipamiento privado en parcela independiente son 7.000 metros cuadrados.

Según ha cifrado Urueña, el "coste total de esta actuación de urbanización será de más de 10.855.000 euros a los que hay que sumar 2.700.000 de IVA". Esto suma 13.135.400 euros. El proyecto se ejecutará en dos fases, la primera de ellas contempla 6.137.000 de euros y en esta se realizará la glorieta. La segunda fase contará con una inversión de 4.717.000 de euros.

A partir de esta aprobación definitiva, los promotores tienen el plazo de un año para presentar el proyecto de urbanización y la reparcelación. Posteriormente, tendrán que aprobarle la evaluación ambiental de dicho proyecto.