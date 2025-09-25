Las oficinas de la Seguridad Social y Muface de Badajoz se convierten en puntos violeta

Las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) son ya puntos violeta de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Un grupo de funcionarios de ambos organismos públicos han recibido formación específica y serán quienes se encarguen de atender, apoyar e informar a las víctimas de violencia machista que acudan a cualquiera de ellos a realizar trámites.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves estos dos nuevos puntos violeta, que se suman a los que ya funcionan en las dependencias de la Agencia Tributaria y las delegaciones de Hacienda de Badajoz y Cáceres y en la sede de la Seguridad Social en la capital cacereña.

En el caso de la oficina del INSS de Badajoz, en el número 15 de Ronda del Pilar, se han formado tres agentes, que se han presentado voluntarios para asumir este papel. Los puntos violeta se extenderán también a sus sedes comarcales de Mérida, Alburquerque, Zafra, Don Benito, Azuaga, Navalvillar de Pela , Almendralejo y la oficina colaboradora de Jerez de los Caballeros.

El delegado del Gobierno ha estado acompañado en el Centro de Atención e Información del INSS por la directora provincial, María Fernanda Trejo, el secretario provincial, José María Rodríguez, el subdirector de Información, Asistencia Sanitaria y Protección Familiar, Antonio Nogales, la responsable de centro, Joaquina Monge, y los tres agentes del punto violeta. Quintana ha destacado que estas oficinas son un "sitio clave" para apoyar a las víctimas de violencia de género, a los que los funcionarios que han realizado el curso de formación ofrecerán apoyo emocional, asistencia e información sobre recursos y ayudas que pueden solicitar.

En este sentido, Nogales ha explicado que a través de este punto violeta no solo podrán prestar una atención más especializada a las víctimas de violencia machista, sino detectar casos de mujeres que no hayan denunciado para asesorarlas sobre los pasos qué deben seguir

Estos puntos violeta están destinados tanto a las víctimas como a las personas de su entorno, a quienes el delegado del Gobierno instó a denunciar para "defenderlas".