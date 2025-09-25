El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez

El pleno de Badajoz ha reprobado al concejal y ex portavoz socialista Ricardo Cabezas Martín tras la apertura de juicio oral contra él por el caso de la contratación de David Sánchez en la diputación. El edil es uno de los once imputados entre los que se encuentran también el propio David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE en Extremadura y ex presidente de la diputación pacense.

Esta reprobación llega dos días después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya decidido la apertura de juicio oral rechazando todos los recursos planteados contra el auto de la jueza Beatriz Biedma. Este caso juzga a todos los que intervinieron en la presunta contratación ilegal de David Sánchez en la institución provincial hace 8 años y la de su amigo, Luis Carrero, exasesor de Moncloa, después. Serán enjuiciados por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Exposición de la moción

El grupo municipal Vox ha registrado mediante la vía de urgencia una moción en la que han solicitado la reprobación de uno de ellos, el diputado provincial y concejal socialista, Ricardo Cabezas. Marcelo Amarilla, edil de la formación verde, ha sido el encargado de presentarla y la ha justificado señalando que "los cargos públicos representan los intereses generales de los ciudadanos" y "se traduce en la obligación de rendir cuentas por parte de quienes" los tienen.

Amarilla ha señalado que los delitos por los que Cabezas "ha resultado procesado tienen la naturaleza de influir con prevalencia, así como la emisión de resoluciones ilegales utilizando la condición de cargo público, la persecución de ambas figuras delictivas contrarias al buen funcionamiento de la Administración". Asimismo, ha explicado que "las conductas descritas, contrarias a la objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la Función Pública, socavan los cimientos del Estado de Derecho".

Por ello, ha pedido en el texto de su moción la reprobación del concejal socialista y su dimisión.

"El pleno no es un tribunal"

Carlos Pérez, el concejal no adscrito, ha preguntado por el código ético del PSOE que recogía la dimisión ante, por ejemplo, la imputación de sus cargos públicos. También ha reflexionado que por "manipular un currículum" han tenido que dimitir "algún consejero", haciendo referencia a Ignacio Higuero, ex consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, pero también ha cuestionado qué ocurriría "si mañana sale absuelto".

Alejandro Mendoza, compañero de partido de Ricardo Cabezas, ha respondido diciéndole que ese punto no aparece en el código ético del PSOE por las repercusiones de las absoluciones de cargos públicos una vez que habían dimitido. Además, ha afirmado que "el pleno no es un tribunal de justicia" y que el salón del Palacio Municipal está para "hablar de cómo mejorar la ciudad".

Mendoza ha declarado que "pedir una reprobación es una condena anticipada y lo que se busca no es fortalecer el ayuntamiento, sino buscar rédito político". Al mismo tiempo, ha recordado que "otros muchos han estado imputados y no se ha reclamado nada para ellos" y ha mostrado su apoyo a su ex secretario local: "Creemos en la justicia y en la honradez de Ricardo Cabezas", ha dicho.

"El PSOE está acorralado"

Gema Cortés ha sido la responsable de fijar la postura del PP que ha comenzado diciendo que "lo que está sucediendo en el país no puede pasar por delante sin que ocurra nada". Así, ha dicho que el "PSOE está acorralado y no se debe dejar como algo normal", afirmaba. Tampoco que "Gallardo haya dicho que Biedma se ha querido promocionar a su costa" o que "el secretario general no ha perseguido el aforamiento, sino que la jueza lo persiguió a él".

La concejala popular ha aseverado que los once imputados, entre ellos Cabezas, se van a sentar en el banquillo de los acusados y "en el PSOE nadie va a hacer nada porque al responsable directo, el presidente del Gobierno de España, no le interesa". Del mismo modo, ha coincidido con Mendoza en que este punto no aparece en el código ético porque en 2014 lo presentaron muy estricto "y luego lo han cambiado, cuando les ha interesado".

Y ha recordado que años atrás "han pedido dimisiones del alcalde anterior y su reprobación, también la de concejales por no sé qué y la del actual alcalde por otra cosa", por ello, "por coherencia usted debería reprobarse a sí mismo y dimitir".

El debate de esta moción ha finalizado con la votación de la corporación que ha contado con los votos a favor de Vox y PP, la abstención del concejal no adscrito, Carlos Pérez y los votos en contra del PSOE.