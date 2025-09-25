Raquel del Puerto, sobre el caso de David Sánchez: "La diputación ha sido y es transparente en todos los procesos"

"Lo único que puedo decir es que confiamos plenamente en la justicia y en la presunción de inocencia y, al final, confiando en la justicia, la verdad saldrá a la luz y todo quedará aclarado".

Esta ha sido la primera valoración que ha realizado la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, tras hacerse públicos los autos de la Audiencia Provincial por los que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la diputación pacense y líder del PSOE extremeño, se sentarán en el banquillo en relación la presunta contratación ilegal del primero en la institución provincial hace 8 años y la de su amigo, Luis Carrero, exasesor de Moncloa, después. También serán enjuiciados por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias los otros nueve investigados en esta causa, cargos y trabajadores de la diputación.

La presidenta ha señalado que "la diputación siempre se ha mostrado colaboradora y así seguirá siendo en caso de que se nos vuelva a requerir", se ha limitado a señalar.

Del Puerto sucedió a Gallardo cuando éste decidió dejar la presidencia de la diputación para ocupar un escaño en la Asamblea de Extremadura. La presidenta ha mostrado su respaldo al secretario regional de los socialistas. "Por supuesto", ha dicho.

La imagen de la diputación

En cuanto a cómo afecta a la imagen de la institución provincial este proceso judicial, su presidenta ha comentado que "la Diputación de Badajoz ha sido siempre transparente en todos los procesos que ha realizado, otra cuestión es la imagen externa que se quiera dar de la diputación, pero ahora, antes y en un futuro la diputación en todos sus procesos será transparente".

Precisamente, desde ayer y esta mañana continúan las entrevistas a los aspirantes del puesto que dejó vacante David Sánchez en la diputación, como director de la Oficina de Artes Escénicas. Del Puerto ha apuntado que no se está sustituyendo a nadie. "Es un puesto que lleva mucho tiempo en la diputación, no es de nueva creación, se ocupa por una persona que tiene un proceso para proveerlo, llegado el momento ya no está y se procede a un nuevo procedimiento para ocuparlo, como cualquier otro de los que se llevan a cabo en la diputación".