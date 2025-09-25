La última ponencia de Almossassa pondrán al descubierto los hallazgos arqueológicos de la Alcazaba de Badajoz

El ciclo de conferencias organizado por la asociación Amigos de Badajoz con motivo de la celebración de la fundación de la ciudad, Almossassa 2025, se clausura esta tarde con la exposición que abordará los ‘Recientes hallazgos arqueológicos en la Alcazaba de Badajoz’.

En esta charla se presentan los resultados de la intervención arqueológica durante el proyecto de rehabilitación y recuperación del interior de este recinto pacense. Este plan iba destinado a la mejora de la accesibilidad entre la puerta del Capitel y el edificio de la facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.

Trabajos arqueológicos

Los trabajos en este enclave están financiados por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero están siendo ejecutados bajo la dirección del Ayuntamiento de Badajoz. Durante las tareas arqueológicas llevadas a cabo de forma interrumpidas entre agosto de 2023 y febrero de 2025, se han ejecutado labores de seguimiento, lectura de paramentos y excavaciones mediantes sondeos y en área abierta.

Como resultado de estas prospecciones se ha documentado una gran secuencia histórica que arranca en la Segunda Edad del Hierro (entre los siglos IV y II a.C.) sin solución de continuidad durante los periodos antiguo y tardoantiguo de manera continuada. Sin embargo, a partir de la época andalusí se documenta una ocupación solar sostenida en el tiempo hasta la época contemporánea.

Entre los hallazgos que se tratarán se encuentran los restos de una manzana de viviendas de época bajomedieval y moderna que se encuentran junto a la antigua calle Real. Estos elementos fueron amortizados posteriormente por almacenes de artillería y cuarteles o por las propias instalaciones del Hospital Militar.

Los ponentes

Los encargados de desarrollar esta conferencia son los historiadores Nuria Sánchez Capote y David Gordillo Salguero.

Nuria Sánchez Capote es licenciada en Historia y especializada en nuevas tecnologías aplicadas al Patrimonio Virtual por la Universidad de Alicante. Se ha formado como experta en Arqueología Virtual por la Sociedad Española de Arqueología Virtual. Y estudió el máster en Investigación en Ingeniería y Arquitectura de la Uex. Profesionalmente ha participado en medio centenar de proyectos nacionales, dirigiendo más de una treintena de ellos. Destacan sus actuaciones en la Arqueología Urbana de Mérida, y los proyectos arqueológicos en el Casco Antiguo y en la Alcazaba de Badajoz. Entre ellos, ha intervenido en diversos tramos de la muralla y en el entorno de las puertas del Alpéndiz, del Capitel y de Carros, y la Torre de Espantaperros.

David Gordillo Salguero, también es licenciado Historia y doctor en Historia Antigua por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como docente en los grados de Historia e Historia del Arte en esta facultad y es profesor invitado en las Universidades de Extremadura, Valladolid y en el programa de doctorado de Historia y Artes de la Universidad de Granada. Ha sido miembro del Grupo de Investigación Reconocido HESPERIA; miembro de diversos proyectos de investigación, como el de 'Fornacis. El oppidum de Fornacis' en el marco histórico de la Beturia. Arqueología y patrimonio de un paisaje de la conquista romana de la Universidad de Extremadura. Ha sido director de las excavaciones en el yacimiento altoimperial de Huerta del Perdigón, en las inmediaciones de la ciudad romana de Contributa Iulia Ugultunia (en Medina de las Torres); y en el solar intramuros de la puerta del Clavero en Plasencia, entre otros.

Las Casas Consistoriales serán el escenario, un día más, de esta conferencia que comenzará a las 20.00 horas y cuya entrada es gratuita.