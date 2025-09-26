Así fue el concierto de Abraham Mateo en Elvas

En Elvas (Portugal), a apenas 20 kilómetros de Badajoz, se habla español, por proximidad geográfica, cultural e histórica. Anoche no solo se habló, sino que se cantó y se bailó en español.

Había quien aún dudaba de que uno de los cantantes latinos de mayor proyección y éxito internacional ofreciese un concierto gratuito dentro del programa de la Feria de Sao Mateus en la localidad portuguesa (a los elvenses no les gusta que a su feria se le llame de la loza). Había quien incluso bromeó con que fuese una traslación del apellido del joven cantante y compositor gaditano.

Pero no, Abraham Mateo (San Fernando, 1998) estuvo la pasada madrugada en Elvas, en el parque de la Piedade, donde desplegó toda su voz y su energía con un repertorio que se prolongó durante casi hora y media, ante un público que lo esperaba y que le aplaudió, un público mayoritariamente pacense. Un público familiar (padres e hijos), adolescente y veinteañero.

Una pandilla de amigas de Badajoz, durante el concierto de Abraham Mateo. / A. M. R.

El concierto comenzó tarde. Estaba anunciado a las 22.00 horas (hora portuguesa) y no comenzó hasta las 23.45 horas. La espera no se hizo larga, gracias a A Portuguesa, cuya vocalista se ha hecho conocida en el país vecino con el programa de La Voz de Portugal. "¡Esta noche somos todos ibéricos!", animó el presentador. Tras un largo (se hizo largo) paréntesis con karaoke para el auditorio, comenzó la cuenta atrás. Abraham Mateo salió al escenario con gafas oscuras, acompañado de un cuerpo de nueve bailarines.

El cantante se despachó a gusto: hizo alarde de voz y se dirigió a sus seguidores con amor. "Yo quiero saber dónde están los locos enamorados". Y claro que se percató de que muchos de los que estaban bailando eran españoles. "¿Cuánta gente hay esta noche de España?" "¿Cuánta gente de Portugal?" "Hoy todos nos entendemos cantando y bailando".

Bailó mucho y también se puso romántico. Estiró el repertorio. Interpretó a Bruno Mars y bailó bachata con 'Clavaíto', que no podía faltar. 'Clavaito', 'Falsos Recuerdos', Bailarina', 'Quiero Decirte', 'Te quiero', 'Te miro a la cara' ... Elvas cantaba y bailaba en español.

El cantante con sus bailarines. / A. M. R.

Era ya madrugada cuando se apagaron las luces. Algunos empezaron a marcharse, dando por terminado el espectáculo. Aún no había acabado. Inesperadamente, de nuevo el escenario se encendió y sonó la música de la canción más inconfundible de George Michael, que dio paso a la esperada 'Maníaca'. Ya se iba, de nuevo y él mismo ofreció al público el tema que no podía faltar, aquel que lo lanzó a la fama con 14 años, 'Señorita'. Imposible resistirse a bailar, en español y en portugués. La música no tiene fronteras. En Elvas, menos.