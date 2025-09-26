USO desconvoca la huelga en el Centro Especial Los Ángeles tras ampliarse la plantilla

El sindicato USO ha desconvocado la huelga prevista para reivindicar el aumento de la plantilla de auxiliares técnicos educativos (ATE) del centro de educación especial Los Angeles en Badajoz, después de la incorporación de nuevo persona por parte de la Junta de Extremadura.

El responsable autonómico de USO, Luis Manuel Gil, ha explicado a EFE que ayer se celebró en Mérida una mesa de negociación con los sindicatos donde los representantes de la Junta de Extremadura trasladaron su propuesta definitiva.

Incorporaciones inmediatas

Este encuentro llegó después de la reunión celebrada el viernes pasado en Badajoz dentro de la mediación previa a la huelga anunciada, en la que la administración trasladó que cubriría tanto las dos plazas por incapacidad temporal como las dos vacantes existentes y que además crearía una nueva plaza más, según ha dicho.

De este modo, según ha dicho, las dos personas que cubren las dos incapacidades temporales ya están trabajando y las dos vacantes se incorporan en principio entre el viernes y la próxima semana.

En el caso de las dos nuevas plazas, la mesa de negociación aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) lo publique en la próxima semana, con la incorporación inminente de los trabajadores.

Una situación advertida

El representante sindical ha expresado que desde el pasado enero se advertía de la reducción progresiva de la plantilla del centro, de lo que se alertó especialmente desde junio con el final del pasado curso y con el objetivo de que se solventase esta problemática de cara a la actual temporada.

Gil ha destacado que se haya ampliado la plantilla "aunque se haya tenido que registrar una convocatoria de huelga para que por fin se atendiera esta reclamación".

La plantilla se concentró días atrás para exigir este aumento en el número de profesionales, pues no solo se había reducido su número, sino que la cifra de alumnos había aumentado, con 20 estudiantes más en relación al curso pasado.