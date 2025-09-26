El festival de ocio digital ‘Play Badajoz’ llega hoy a la Factoría Joven

El festival de ocio y entretenimiento digital ‘Play Badajoz’ llega hoy a la Factoría Joven. Hasta mañana sábado, este espacio acoge más de 30 contenidos y hasta 15 espacios experienciales con temáticas de videojuegos y ‘gaming’; tecnología e innovación; manga y anime; y arte, ilustración y cultura pop.

Cuenta con espacios para la diversión y juego de forma libre, así como torneos competitivos preparados para los más ‘gamers’, en los que se repartirán más de 1.500 euros en premios.

Este festival, organizado por Play Generation y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz está abierto de forma gratuita para todos los públicos de 10.00 a 20.00 horas.

Durante la jornada de hoy, se desarrollará el '#COLLEGE-DAY', donde se contará con la asistencia de centros educativos e institutos locales que disfrutarán de una jornada de puertas abiertas con exhibiciones, workshops, charlas y conferencias.