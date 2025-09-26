La fiscalía de Badajoz rebaja la petición de pena para un padre por agresión sexual a su hija menor

El proceso que juzgaba a un varón por las supuestas agresiones sexuales a su hija cuando esta tenía 5 años quedó visto para sentencia ayer. Los hechos que se juzgaron en la Audiencia Provincial de Badajoz ocurrieron hace diez años, cuando los padres de la víctima aún vivían juntos.

Los tocamientos que profirió el varón a su hija ocurrieron cuando ella tenía entre 5 y 6 años, pero «hasta que no cumplió 13 no identificó que esas conductas no eran un juego sino una agresión sexual», explicó a este diario Alicia Correa, abogada de la acusación.

Fue durante una charla de sexualidad en el instituto y la menor confesó lo ocurrido al psicólogo que la trataba desde hacía tiempo.

Tres sesiones

El proceso judicial se desarrolló en tres sesiones. Durante la primera, el martes, prestaron declaración las distintas partes involucradas. Entre otros el acusado, la víctima y su madre. Estas dos lo hicieron con la garantía de no tener ningún tipo de contacto con el hombre, ni siquiera visual. Esto ocurrió por la petición del fiscal que lo reclamó para evitar causar más daño a las víctimas. También pasaron por la sala siete testigos de referencia y otros cinco peritos.

Ayer fue el turno de las conclusiones finales. La defensa pidió la absolución aduciendo que todo había sido «una cosa inducida por la madre por celos y por dinero», explicó la letrada Correa. Por su parte, la acusación particular reclamó la máxima pena, 6 años de cárcel, por un delito continuado de abuso sexual, así se recogía en el Código Penal en el momento de los hechos. También solicitan 10.000 euros de indemnización.

El fiscal reclamó 5 años de cárcel y una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 5.000 euros. Estos también solicitan las medidas de alejamiento y comunicación, la libertad vigilada cuando salga de prisión y la prohibición de tratar con menores.

La sentencia se espera que se dicte dentro de unos 15 días.