Juan Amodeo presenta ‘013 Origen’ en el Palacio de Congresos de Badajoz

Esta tarde, a partir de las 20.30 horas

Cartel promocional del monólogo '013 Origen' de Juan Amodeo

Cartel promocional del monólogo '013 Origen' de Juan Amodeo

La Crónica de Badajoz

La nueva gira de Juan Amodeo hace parada en Badajoz. Esta tarde, a las 20.30 horas, el Palacio de Congresos ‘Manuel Rojas’ acoge el último monólogo de este famoso humorista, ‘013 Origen’.

Se trata de un show sin filtros. Donde no hay formas, ni normas, ni límites, solo ganas de volver al inicio, con más barrio, más verdad, más salvajismo y más Juan que Amodeo.

Con ‘013’, el humorista tiene como objetivo «sacudir» su carrera y volver al niño que fue, «ese que hacía reír sin pedir permiso y no buscaba ‘likes’, si no miradas cómplices en un banco de barrio».

La entrada tiene un precio de 12 euros. Se recomienda asistir con antelación.

