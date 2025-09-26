La memoria viaja en autobús: mayores con alzheimer recorren las calles de Badajoz

Viajar no siempre significa cambiar de país ni recorrer miles de kilómetros. También se puede viajar sin moverse del asiento, a través de los recuerdos. Para quienes conviven con el alzheimer, la memoria es un lugar al que cuesta volver, pero al que siempre merece la pena regresar. Con esa idea nació 'Recordando mi ciudad', una actividad de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Extremadura (Afaex) y el ayuntamiento que este jueves celebró una nueva edición en Badajoz. Decenas de mayores subieron a un autobús urbano de Tubasa para recorrer lugares que forman parte de su historia personal: San Andrés, Puerta de Palmas, San Roque o el paseo Fluvial. Cada calle se convirtió en un viaje atrás en el tiempo, un auténtico “regreso al pasado” que nada tenía que envidiar a la magia del cine.

Antonia Pombero, aunque todos la llaman Toni —como hacía su madre—, participaba por primera vez. Pasó más de cuatro décadas en Barcelona, pero nació en Badajoz y guarda muchos de sus recuerdos en San Roque. “Ahí me casé yo”, decía al ver la iglesia desde la ventanilla. También recordó la calle Serrano, donde vivió su madre, los cines de verano y los paseos por San Francisco con sus hijas recién nacidas. “Antes era lo que tenías y te conformabas, ahora Badajoz ha cambiado muchísimo”, contaba con nostalgia. Su voz se mezclaba con la de otros viajeros: Pilar Sánchez y José Luis Jiménez, matrimonio de San Fernando con 52 años de convivencia a sus espaldas, que sonreía al pasear por el parque de Castelar, lleno de recuerdos o Carmen Prieto, más aplicada, que defendía que había vivido en la ronda del Pilar, aunque pronto la corrigieron: “No, era la avenida de José Antonio”. El debate se encendió justo antes de llegar a San Roque, la gran novedad del recorrido de este año.

Esta es la primera vez que el matrimonio participa en la actividad. / LCB

La ruta, igual que en 2024, comenzó y terminó en San Andrés, pero en esta ocasión incluyó calles y barrios que muchos de los participantes no pisaban desde hacía años. En sus manos llevaban un dossier con fotografías antiguas: la Carretera de la Corte en los años cincuenta, el Simago de San Francisco levantado sobre el viejo cuartel de Ingenieros, la playa del Guadiana con familias bañándose en verano o el sanatorio de Díaz Ambrona en sus primeros tiempos. El cuadernillo servía de espejo. Los viajeros, al mirar por la ventana, podían comparar la ciudad que habían vivido de niños o adolescentes con la que hoy les recibía.

Belén Pocostales fue la encargada de ayudar a entender el trasfondo de la historia pacense. Psicóloga de Afaex, explicaba que “el objetivo es que recuerden, que sientan que siguen siendo parte activa de la sociedad”. No era solo un paseo, sino un ejercicio de "memoria y autoestima". “Muchos lo esperan durante todo el año, incluso nos preguntan con antelación si se volverá a hacer”, contaba. Según ella, este tipo de actividades estimulan la identidad, mejoran el ánimo y generan cohesión de grupo: “Se encuentran con compañeros, comparten recuerdos y se dan cuenta de que no están solos”.

La jornada fue un éxito de participación. / LCB

“Recordar la ciudad también es recordar la vida”, resumía Pocostales. En eso coincidían los participantes, que bajaban del autobús con la carpeta de fotos en las manos y la memoria más despierta. Badajoz había cambiado mucho, sí, pero para ellos seguía siendo el escenario de su historia.