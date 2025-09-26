El Ministerio de Transportes reabre un tramo de la A-5 en Badajoz tras obras de rehabilitación y anuncia nuevos cortes temporales

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando obras de rehabilitación del firme de la autovía A-5 en el tramo Badajoz Este – Badajoz Oeste, entre los kilómetros 392,300 y 407,821. La inversión total del contrato, adjudicado en julio, asciende a 14,3 millones de euros (IVA incluido).

En este contexto, desde las 14:00 horas de hoy se ha reabierto al tráfico el tramo comprendido entre los kilómetros 402,750 y 398,600 en la calzada sentido Mérida/Madrid, así como el enlace 400, con destinos hacia Cáceres (N-523) y Badajoz, tras la finalización de los trabajos en este trayecto.

No obstante, los trabajos continuarán y, para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, el Ministerio ha anunciado nuevas restricciones de tráfico a partir del lunes 29 de septiembre:

- Del 29 de septiembre al 3 de octubre, se cortará totalmente la calzada sentido Mérida entre los km 398,600 y 391,800.

- Del 29 de septiembre al 3 de octubre, la calzada sentido Portugal, entre los km 405,600 y 407,821, permanecerá cortada, con desvío por un carril contrario; la incorporación al enlace 407 se realiza por Avenida de Elvas.

- Del 30 de septiembre al 3 de octubre, se cierra la salida hacia Badajoz/Cerro Gordo (enlace 395) y la incorporación a la A-5 sentido Mérida; se habilitan rutas alternativas por el enlace 400 y N-523 para Badajoz, y otras opciones para incorporarse a la A-5 sentido Mérida/Madrid:

▪ En el enlace 400, incorporarse a la A-5 sentido Portugal y realizar un cambio de sentido en el mismo enlace para continuar en la dirección deseada.

▪ Tomar la N-5 hacia Talavera la Real y, en la glorieta de entrada al municipio, incorporarse a la A-5 por la EX-363.

Se prevé que estas afectaciones al tráfico se prolonguen aproximadamente siete días. Estas actuaciones se suman a otros proyectos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la Red de Carreteras del Estado, como la renovación de los viaductos sobre el río Guadiana en la A-5 de Mérida, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, o la reciente licitación de 16,7 millones para el mantenimiento de 208 km en las carreteras N-432, N-432A y N-435.