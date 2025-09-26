La obra en el edificio más antiguo del Muba en Badajoz comenzará a principios de 2026

Comentaba ayer el arquitecto Antonio Álvarez Cienfuegos que empezó en este proyecto siendo «muy joven» y lo terminará «ya mayor». Así ha sido. El plan director de desarrollo del Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba), que data de 2007, entra en su recta final con la reordenación de los espacios del edificio más antiguo de los tres que conforman el complejo cultural, el de la calle Meléndez Valdés.

La Diputación de Badajoz acometerá la obra con 2.146.883 euros de fondos propios (el 60%), que añade a otros 1.4452.000 procedentes del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Más de 3,6 millones de euros para acometer unas obras que la presidenta del organismo provincial, Raquel del Puerto, espera que se adjudiquen antes de que finalice el año, comiencen a principios de 2026 y terminen en esta legislatura. El plazo de ejecución es de 18 meses.

Presentación de la segunda fase, ayer, en el Muba. / S. GARCÍA

Se trata de la segunda fase del plan director. La primera, que consistió en la construcción del nuevo edificio de la calle Francisco Pizarro, concluyó en 2015. Con esta segunda culmina la reforma del Muba. La presidenta recordó que la diputación adquirió este inmueble en 1978 y en aquel momento se acometieron algunas mejoras.

La adecuación del inmueble de Meléndez Valdés permitirá la reordenación de usos del museo. La planta baja será accesible (con rampa) y diáfana y se destinará a exposiciones temporales, por ser la más cómoda para carga y descarga de las obras. La primera se adecuará para talleres infantiles y un espacio de usos múltiples para conferencias, que también podrá utilizarse para exposiciones. La segunda planta será para usos internos: almacén, administración y sala de conservación, que ahora se encuentran en un local situado enfrente. La colección permanente continuará en el edificio de Francisco Pizarro.

Arquitectura aparatosa

Según explicó el arquitecto, con esta rehabilitación quieren «recuperar la esencia de este edificio», para «haciendo lo mínimo, conseguir lo máximo», de manera que tenga la funcionalidad que ha ido perdiendo con el paso de los años.

El proyecto contempla reordenar todo el inmueble y los recorridos interiores de la edificación con los muros de carga. Para ello, la escalera, que ya carece de utilidad normativa, servirá de reorganizadora de espacios del interior y permitirá la entrada de luz. Se recuperarán todos los forjados de madera. Además, se renovará el sistema de climatización. A este respecto, la presidenta de la diputación incidió en que se pretende la reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable. Por otro lado, se introducirán mejoras en el patio interior, donde se eliminará la chimenea. La fachada se mantiene, de forma que se intentarán recuperar «al máximo» los elementos patrimoniales de valor artístico.

En definitiva «no es un ejercicio de arquitectura aparatoso, sino recuperar los elementos que tenemos y con ellos hacer lo mejor posible la recuperación del inmueble sin cambiarlo», incidió el arquitecto.