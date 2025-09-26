Previsión del tiempo
Previsión del tiempo en Badajoz para el fin de semana
Bajada de temperaturas y tormentas el domingo
Badajoz vivirá este fin de semana un tiempo marcado por el contraste. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado predominarán los intervalos de nubes y claros, con un ambiente agradable. Los termómetros oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 29 °C de máxima, valores propios todavía del final del verano.
Sin embargo, el domingo llegará un cambio significativo. Las temperaturas bajarán de manera notable, lo que se dejará sentir especialmente en las máximas. El cielo se cubrirá de nubes y se esperan chubascos acompañados de tormentas, que podrían ser localmente intensos en algunos momentos de la jornada.
El viento será otro de los protagonistas del fin de semana. Soplará de componente suroeste y sur, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h el sábado, lo que podría intensificar la sensación térmica y complicar algunas actividades al aire libre.
En definitiva, un fin de semana que comenzará con estabilidad y ambiente suave, pero que dará paso el domingo a un escenario más otoñal, con lluvias, tormentas y un descenso claro de las temperaturas en la capital pacense.
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez