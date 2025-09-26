Balonmano | Torneo Ciudad de Badajoz
La Unión Balonmano Pacense organiza la segunda edición del Torneo Ciudad de Badajoz
Equipos llegados de varios puntos de la región se darán cita este sábado en el pabellón Antonio Domínguez desde las 10.00
Redacción
El balonmano extremeño vivirá este sábado una jornada especial en torno a la Unión Balonmano Pacense, que organiza la segunda edición del Torneo Ciudad de Badajoz. La cita reunirá en el pabellón Antonio Domínguez a equipos procedentes de distintos puntos de Extremadura y también a algunos llegados desde fuera de la región.
La competición abarcará todas las categorías que conforman la entidad pacense. Desde las 10.00 de la mañana, el pabellón será escenario de los diferentes encuentros, que arrancarán con el Alevín Mixto y concluirán en torno a las 19.15 con el Senior Masculino.
Conjuntos como Talavera, Aceuchal, Villafranca, CD Josefinas o Balonmano Lepe ya han confirmado su participación, garantizando lo que se espera sea una auténtica fiesta del balonmano regional.
