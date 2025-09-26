Vídeo | Así fue el concierto de Abraham Mateo en Elvas
Abraham Mateo (San Fernando, 1998) estuvo la pasada madrugada en Elvas, en el parque de la Piedade, donde desplegó toda su voz y su energía con un repertorio que se prolongó durante casi hora y media, ante un público que lo esperaba y que le aplaudió, un público mayoritariamente pacense. Un público familiar (padres e hijos), adolescente y veinteañero.
