Muy repartido por España
La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
Correspondiente al número 03.740
Badajoz ha vuelto a estar de enhorabuena gracias a la Lotería Nacional. El sorteo celebrado este sábado, 27 de septiembre, ha dejado parte del primer premio en la ciudad, correspondiente al número 03.740, dotado con 60.000 euros al décimo (600.000 euros al billete).
El premio ha estado muy repartido en más de una decena de provincias españolas, entre ellas Ávila, Burgos, Álava, Asturias, Barcelona, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla, Toledo y también Badajoz, donde los agraciados han podido comprobar cómo la suerte volvía a llamar a la puerta.
Además, el segundo premio, que recayó en el número 28.486 y está dotado con 120.000 euros al número (12.000 al décimo), fue consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez
- Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado