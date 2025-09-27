Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muy repartido por España

La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado

Correspondiente al número 03.740

Una administración de lotería.

Una administración de lotería. / EUROPA PRESS

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Badajoz ha vuelto a estar de enhorabuena gracias a la Lotería Nacional. El sorteo celebrado este sábado, 27 de septiembre, ha dejado parte del primer premio en la ciudad, correspondiente al número 03.740, dotado con 60.000 euros al décimo (600.000 euros al billete).

El premio ha estado muy repartido en más de una decena de provincias españolas, entre ellas Ávila, Burgos, Álava, Asturias, Barcelona, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla, Toledo y también Badajoz, donde los agraciados han podido comprobar cómo la suerte volvía a llamar a la puerta.

Además, el segundo premio, que recayó en el número 28.486 y está dotado con 120.000 euros al número (12.000 al décimo), fue consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

TEMAS

  1. La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
  2. La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
  3. El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
  4. El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
  5. Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
  6. La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
  7. El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez
  8. Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

La Junta concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial

La Junta concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial

Una reliquia de San Juan Macías estará presente en la misa que se celebra este domingo en la catedral de Badajoz para conmemorar su canonización

Una reliquia de San Juan Macías estará presente en la misa que se celebra este domingo en la catedral de Badajoz para conmemorar su canonización

Renfe oferta 10.000 plazas para viajar a la Feria Internacional Ganadera de Zafra los días 4 y 5 de octubre

Renfe oferta 10.000 plazas para viajar a la Feria Internacional Ganadera de Zafra los días 4 y 5 de octubre

La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado

La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado

El Parador de Mérida acogerá el 'Mercado del Encanto', con piezas únicas para coleccionistas

El Parador de Mérida acogerá el 'Mercado del Encanto', con piezas únicas para coleccionistas

Fotogalería | Imágenes del partido Barakaldo-Cacereño (1-1)

Fotogalería | Imágenes del partido Barakaldo-Cacereño (1-1)

La princesa Leonor, recibida por escolares en Olite en el segundo día de su visita a Navarra

La princesa Leonor, recibida por escolares en Olite en el segundo día de su visita a Navarra
Tracking Pixel Contents