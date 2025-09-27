Una reliquia de San Juan Macías estará presente en la misa que se celebra este domingo en la catedral de Badajoz para conmemorar su canonización

San Juan Macías es uno de los dos extremeños declarados santos. Junto con San Pedro de Alcántara este santo natural de Ribera del Fresno (Badajoz) cuenta con mucha veneración en la tierra. Muestra de ello son los actos que se han organizado en la provincia para conmemorar el 50 aniversario de su canonización.

El acto con el que culminará esta conmemoración se celebra este domingo en la Catedral Metropolitana de Badajoz y será una eucaristía. El diseño de la programación de estos actos la ha realizado una comisión constituida por el arzobispo hemérito, Celso Morga, y el arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo. Los actos conclusivos de esta celebración se celebraron en Ribera del Fresno entre el sábado 20 y el domingo 21 con charlas y una gran romería y celebración. Además, el broche de oro se pondrá este domingo con la eucaristía en la catedral.

Una vida entregada a los pobres

Juan de Arcas Sánchez, como se llamaba, se quedó huérfano durante su infancia y se dedicó al pastoreo. En torno al 1619 viaja a Perú e ingresó en la Orden de Santo Domingo en 1622, en Lima. Desde que llegó a la orden de los dominicos su trabajo se basó en ser portero del convento convirtiéndose en un gran servidor de los pobres, un hombre de profunda oración y confianza absoluta en Dios.

En 1837 el Papa Gregorio XVI lo beatifica y fue el 28 de septiembre de 1975 cuando el pontífice Pablo VI lo canoniza. El vínculo con su tierra natal no se perdió nunca, aunque fue Luis Zambrano, sacerdote de Fuente del Maestre y fundador del Instituto Secular Hogar de Nazaret, lo tuvo como protector de su apostolado parroquial y social. En 1949 en el hogar que Zambrano tenía destinado para proteger a menores y paliar las hambrunas del momento se produjo el milagro del arroz.

Este es el único milagro de multiplicación de alimentos reconocido por el Vaticano. Entonces, Secundina, miembro del instituto secular, pronunció: "¡Beato, tus pobres sin comida!". Haciendo referencia al entonces beato Juan Macías. Este milagro fue uno de los que se tuvo en cuenta para elevar a los altares al ribereño.

"Desde el Hogar de Nazaret y desde nuestra diócesis tenemos mucho que agradecerle a este santo extremeño", asegura Inés Escobar, directora general del instituto secular. En ese sentido, señala que fue ejemplo "en la evangelización de Extremadura y de tierras de Perú, lugar en el que se venera con gran devoción".

Aunque también en la región cuenta con muchos devotos que se enconmiendan a él, como ejemplo, el Hogar de Nazaret de quien es "protector de las obras sociales como la Providencia, en Ribera del Fresno, y el centro Nuestra Señora de la Luz, en Badajoz".

El brazo izquierdo de San Juan Macías

Por ese cariño y devoción se han diseñado los actos para conmemorar los 50 años desde que fuera declarado santo. En la celebración principal en su pueblo natal que estuvo presidida por el arzobispo de Mérida - Badajoz, estuvieron presentes el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, varios concejales del ayuntamiento y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entre otras personalidades.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, saluda al arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, en el acto celebrado en Ribera del Fresno. / La Crónica

El domingo, día 28, coincidiendo con el día en que se le canonizó, se celebrará una eucaristía a las 12.00 horas en la catedral que también presidirá José Rodríguez Carballo. Al finalizar la celebración se expondrá una reliquia de San Juan Macías. En concreto, se trata del brazo izquierdo del santo que "estará espuesto para ser venerado".

Imagen de la reliquia de San Juan Macías que se expondrá en la catedral de Badajoz el domingo. / La Crónica

Esta reliquia llegó al Hogar de Nazaret desde el Vaticano justo después de que se produjera la canonización. Normalmente, se encuentra en la sede del instituto secular situada en la ciudad de Badajoz, aunque su directora general apunta que "es posible que se quede algunos días más en la catedral y después podrá estar en alguna de las parroquias en las que se encuentra el hogar" hasta que regrese de nuevo a la capilla de la casa central del instituto.