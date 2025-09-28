Último día de la fiesta
Almossassa, bajo la lluvia: sin actividades, pero con mercado árabe
Los actos programados se cancelan por el mal tiempo, pero la oferta de artesanía y gastronomía sigue disponible para los visitantes
La lluvia ha llegado este domingo para quedarse. Primero se ha suspendido el Día de la Bicicleta, y ahora también las actividades de Almossassa previstas a lo largo de la jornada en la Alcazaba y su entorno.
El programa incluía una quedada con Gabi Campanario en el Museo de la Ciudad, sesiones de dibujo, talleres de danza árabe y de cocina andalusí, cuentacuentos, conciertos, exhibiciones de cetrería y el pasacalles nocturno previsto para las nueve de la noche. Ninguna de estas actividades podrá celebrarse finalmente por culpa del mal tiempo.
En un comunicado oficial a través de redes sociales, la organización ha confirmado que “las actividades previstas quedan suspendidas por lluvia”. Aun así, el Mercado Árabe permanece abierto hasta las once de la noche, con sus puestos de artesanía y gastronomía, para que vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando del ambiente en el Casco Antiguo.
La organización ha agradecido la comprensión del público y ha recordado que toda la información actualizada se difundirá a través de sus canales oficiales.
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez
- Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello
- Almossassa arranca con 111 puestos y un recorrido que se adentra en la Alcazaba