Badajoz descubre el arte del bonsái

Este lunes 29 de septiembre a las 19.00 horas, el espacio Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge la charla-demostración ‘Aproximación al arte del bonsái’.

El encuentro ofrece una visión sobre el origen y evolución de esta disciplina milenaria de raíces asiáticas, reconocida hoy en todo el mundo como forma de arte y práctica de meditación. Durante la sesión se abordan las principales técnicas de cuidado y modelado del bonsái, como el pinzado o el alambrado, que serán aplicadas en un ejercicio práctico para mostrar cómo desarrollar ejemplares saludables y estéticamente equilibrados.

La actividad estará dirigida por Antonio Nogales Nogales, con más de dos décadas de experiencia en el cultivo autodidacta del bonsái y actual vicepresidente de la Asociación Pacense de Bonsái ‘Quercus’, junto a Francisco Rodríguez Labrador, presidente de la entidad.

La charla está abierta al público y especialmente pensada para quienes tengan interés en la naturaleza, el medio ambiente y las actividades culturales vinculadas al arte del bonsái.