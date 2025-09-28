Con ejercicios prácticos
Badajoz descubre el arte del bonsái
Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge una charla-demostración sobre esta disciplina milenaria
Este lunes 29 de septiembre a las 19.00 horas, el espacio Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge la charla-demostración ‘Aproximación al arte del bonsái’.
El encuentro ofrece una visión sobre el origen y evolución de esta disciplina milenaria de raíces asiáticas, reconocida hoy en todo el mundo como forma de arte y práctica de meditación. Durante la sesión se abordan las principales técnicas de cuidado y modelado del bonsái, como el pinzado o el alambrado, que serán aplicadas en un ejercicio práctico para mostrar cómo desarrollar ejemplares saludables y estéticamente equilibrados.
La actividad estará dirigida por Antonio Nogales Nogales, con más de dos décadas de experiencia en el cultivo autodidacta del bonsái y actual vicepresidente de la Asociación Pacense de Bonsái ‘Quercus’, junto a Francisco Rodríguez Labrador, presidente de la entidad.
La charla está abierta al público y especialmente pensada para quienes tengan interés en la naturaleza, el medio ambiente y las actividades culturales vinculadas al arte del bonsái.
