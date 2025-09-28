Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Uclés gana el XX Premio de Narrativa Española Dulce Chacón con 'La península de las casas vacías'

El jurado destaca el “mundo narrativo rural” y el carácter “antibelicista” de la obra, que se impuso por unanimidad

David Uclés- / Europa Press

El XX Premio de Narrativa Española ‘Dulce Chacón’ ya tiene ganador: David Uclés, natural de Úbeda, se ha alzado con el galardón gracias a su novela La península de las casas vacías. El fallo se dio a conocer este fin de semana tras la deliberación final de un jurado en el que participaron tanto expertos como lectores populares, una de las señas de identidad del premio que lo distingue en el panorama literario en castellano.

El jurado destacó la capacidad de la obra para levantar “un mundo narrativo con vocabulario rural” y valoró que rescata la memoria de la Guerra Civil con un enfoque antibelicista. También subrayó la manera en que el autor ha sabido abordar la realidad histórica “desde el anonimato y con calidad épica”.

El anuncio lo realizó Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, en representación de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto. Cabezas resaltó la calidad de las obras finalistas y el papel de los jurados, integrados por vecinos y vecinas de la provincia. A su juicio, la implicación ciudadana es el verdadero sustento de este certamen que homenajea a Dulce Chacón.

Por su parte, Almudena Jiménez, desde la secretaría del premio, recordó que lo que hace única esta cita literaria es la participación directa de los lectores: “Casi un centenar de personas han puntuado las obras”.

El jurado final estuvo integrado por representantes de instituciones culturales, académicas y literarias, así como por la ganadora de la edición anterior, Alana S. Portero, y miembros de la familia de Dulce Chacón. La unanimidad alcanzada en la deliberación fue destacada como poco habitual.

