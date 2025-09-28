Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga

La menor de 14 años que resultó gravemente herida en el atropello con fuga ocurrido en la noche del viernes 26 de septiembre en Olivenza ha fallecido en la mañana de este domingo, en el Hospital Universitario de Badajoz, donde permanecía ingresada en estado crítico debido a los politraumatismos sufridos.

El accidente tuvo lugar en la calle Manuel Gómez Castaño alrededor de las 22.30 horas, lo que movilizó de inmediato al Centro de Emergencias 112 de Extremadura, efectivos de la Policía Local, el Punto de Atención Continuada y una unidad medicalizada que trasladó a la víctima al hospital pacense.

Localización del vehículo

Gracias a la rápida coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, poco después se localizó un vehículo estacionado en las inmediaciones con daños compatibles con el atropello. El conductor se presentó voluntariamente en dependencias policiales y reconoció su implicación, confirmándose además que no conducía bajo los efectos del alcohol.

Inicialmente, se le investigaba por un delito de abandono del lugar del accidente, recogido en el artículo 382 bis del Código Penal. Con el fallecimiento de la víctima, el caso pasa a adquirir mayor gravedad, y el conductor podría enfrentarse también a un delito de homicidio imprudente.